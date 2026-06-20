Dopo le ottime prestazioni offerte nello scorso campionato, Daniele Tonoli potrebbe lasciare il Modena nella finestra di mercato corrente.

Prosegue il pressing del Palermo, che, secondo quanto riportato da Avantigialli.it, avrebbe già formulato la sua offerta.

Ma nelle ultime ore si sarebbero inserite anche due compagini della massima serie: il Genoa e il Torino. Entrambe sarebbero disposte ad offrire 5 milioni al Modena più il 10% e il 15% per la rivendita.

Si attendono novità nelle prossime settimane, ma, con ogni probabilità, Daniele Tonoli non indosserà la maglia dei canarini la prossima stagione.