Mentre cresce l'attesa per l'inizio della nuova stagione, ilcontinua a lavorare per consegnare auna rosa più competitiva e profonda. La dirigenza rosanero, guidata dal direttore sportivo, sta concentrando gran parte delle proprie attenzioni sul centrocampo e sugli esterni offensivi, con l'obiettivo di alzare il livello qualitativo della squadra e ampliare le soluzioni a disposizione del nuovo tecnico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nomi che sta guadagnando sempre più spazio nei pensieri del club è quello di Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 di proprietà della Roma. I rosanero hanno già avviato i primi contatti con il club giallorosso per valutare la fattibilità dell'operazione. Il giovane talento, rientrato nella Capitale dopo il prestito allo Spezia, piace particolarmente per le sue qualità tecniche e per il suo status di under, elemento che il Palermo considera strategico nella costruzione della rosa.

La trattativa, tuttavia, non si presenta semplice. La Roma valuta il giocatore tra i 7 e gli 8 milioni di euro, anche se, secondo il quotidiano romano, una proposta vicina ai 6 milioni potrebbe essere presa in considerazione. Sul centrocampista c'è inoltre la concorrenza del Torino, che segue da tempo il ragazzo. Per il Palermo l'obiettivo è duplice: aumentare il livello tecnico della mediana e inserire giovani di prospettiva che possano rappresentare un investimento per il futuro.

Anche il Giornale di Sicilia conferma come i dialoghi tra Palermo e Roma siano diventati più intensi nelle ultime ore. Secondo il quotidiano siciliano, Romano rappresenterebbe una valida alternativa sia a Palumbo sia a Ranocchia, grazie alla sua capacità di interpretare più ruoli nel centrocampo.

Accanto al profilo del giovane romanista, il nome che sta scalando rapidamente le gerarchie è quello di Hernani. Il centrocampista brasiliano del Monza viene considerato uno degli obiettivi principali per rinforzare la mediana. Il fatto che abbia già lavorato con Inzaghi ai tempi della Reggina potrebbe rappresentare un fattore decisivo nell'eventuale trattativa. Secondo il Giornale di Sicilia, il club brianzolo non considera il giocatore incedibile e questo potrebbe favorire i margini di manovra del Palermo. Restano inoltre monitorati anche Estevez e Marin, mentre si è raffreddata la pista che porta a Trimboli del Mantova.

Per quanto riguarda l'attacco, il nome in cima alla lista continua a essere quello di Zito Luvumbo. L'esterno offensivo del Cagliari, rientrato dopo l'esperienza in prestito al Maiorca, rappresenta molto più di una semplice idea per il club rosanero. Il suo profilo è considerato ideale per aumentare imprevedibilità e qualità negli ultimi trenta metri. Una valutazione condivisa anche da Tuttosport, che definisce Luvumbo il possibile grande colpo dell'estate del Palermo.

Alle spalle dell'angolano restano vive le candidature di Rao del Napoli, Marras del Mantova e Mattia Compagnon del Venezia, tutti profili seguiti con attenzione dalla dirigenza. Sempre aperta anche la possibilità di un ritorno di Rui Modesto, anche se, come evidenziato dal Giornale di Sicilia, l'operazione potrà concretizzarsi soltanto nel caso in cui l'Udinese riduca le proprie richieste economiche rispetto ai tre milioni di euro domandati nella scorsa finestra di mercato.

Sul fronte delle uscite, il nome che continua a generare interesse è quello di Claudio Gomes. Il centrocampista francese piace in particolare all'Avellino e il suo futuro resta uno dei temi da seguire nelle prossime settimane. Una sua eventuale partenza renderebbe ancora più urgente l'inserimento di nuovi elementi in mezzo al campo.

Diversa invece la situazione di Jacopo Segre. Nonostante gli interessamenti di Pisa e Modena, il vicecapitano rosanero viene considerato un punto fermo del progetto tecnico. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, il Palermo non sembra intenzionato a privarsi di uno dei leader dello spogliatoio, protagonista di una crescita costante dal suo arrivo dal Torino nell'estate del 2022. Con 149 presenze ufficiali in maglia rosanero, Segre è ormai vicino a raggiungere un traguardo simbolico che certifica il suo peso all'interno del club.

Parallelamente al mercato, continua anche il percorso legato al restyling dello stadio Renzo Barbera. Come riferisce il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra una delegazione della UEFA, il Comune di Palermo, il club rosanero, rappresentanti del City Football Group e di Populous, la società incaricata di sviluppare il progetto di riqualificazione dell'impianto. Un ulteriore passaggio verso la candidatura della città tra le sedi degli Europei 2032.

Intanto prende forma anche il programma estivo della squadra di Inzaghi. Il Palermo affronterà il Melbourne City il 7 agosto in Australia nell'ambito dell'Anglo-Palermitan Trophy, mentre l'11 agosto è prevista la prestigiosa sfida contro la Juventus. Ufficializzata inoltre l'amichevole del 25 luglio contro il Norimberga a Naz-Sciaves.