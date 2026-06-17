Bartosz Beresynski ha deciso di lasciare Palermo dopo una sola stagione. Il difensore polacco, arrivato nel mercato estivo come rinforzo d'esperienza per la retroguardia difensiva, non proseguirà la sua carriera in Sicilia a partire dalla prossima stagione. Il contratto che legava il difensore al club rosanero è in scadenza il 30 giugno ed è praticamente ufficiale la volontà del Palermo - e del giocatore - di non estendere l'accordo.

Le parole

Bereszyński è stato intervistato da un magazine polacco, Przegląd Sportowy Onet, e ha confermato lui stesso la volontà di lasciare Palermo per una nuova avventura.

"Sarò svincolato dal 1° luglio, quindi vedremo come si evolverà la situazione. Decideremo insieme alla mia famiglia, perché questa è una fase della mia vita in cui non posso pensare solo a me stesso, ma anche al benessere e alla felicità della mia famiglia, perché questa è sempre la mia priorità".

L'avventura in Sicilia del difensore polacco, ex Sampdoria e Napoli, non è stata all'altezza delle aspettative. Arrivato a settembre da svincolato, non è riuscito a essere un punto di riferimento nella difesa di Inzaghi. Per lui 20 presenze totali, ma solo 922 minuti disputati in stagione. Adesso Bereszynski valuta un ritorno in patria, visto l'interesse da parte di alcuni club del campionato polacco, come confermato dal giocatore stesso. Il futuro di Bereszynski dovrebbe essere lontano dall'Italia, dopo 10 anni.

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