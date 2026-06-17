Con la conferma ufficiale di Carlo Osti nel ruolo di direttore sportivo, il Palermo può proseguire la programmazione della prossima stagione all'insegna della continuità. Il rinnovo del dirigente era nell'aria da settimane e rappresenta una scelta precisa da parte del club, che ha deciso di dare fiducia a chi, dal suo arrivo nel gennaio 2025, ha impostato una linea di mercato basata su giocatori esperti, pronti e con un curriculum importante alle spalle. Come sottolineano Corriere dello Sport e Giornale di Sicilia, Osti è già al lavoro da tempo per costruire la squadra che Filippo Inzaghi guiderà nel ritiro di Santa Cristina Val Gardena, in programma dal 10 al 30 luglio.

Tra i nomi che occupano le prime posizioni del taccuino rosanero c'è quello di Zito Luvumbo. L'esterno offensivo angolano del Cagliari viene considerato uno dei profili ideali per aumentare qualità e imprevedibilità nel reparto avanzato. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore si sposerebbe perfettamente con il 4-2-3-1 che dovrebbe caratterizzare il nuovo Palermo di Inzaghi. Anche il Giornale di Sicilia conferma l'interesse dei rosanero, evidenziando come i primi contatti siano già stati avviati. La trattativa, però, resta ancora nelle sue fasi iniziali: il Cagliari punta a una cessione definitiva, mentre il Palermo starebbe valutando una formula basata sul prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, come la promozione in Serie A.

Luvumbo non è l'unico obiettivo seguito dalla dirigenza. Per il centrocampo, riferisce il Corriere dello Sport, restano sotto osservazione Marius Marin, in scadenza con il Pisa, e il giovane Alessandro Romano della Roma. In difesa continua a piacere Tommaso Cassandro, di proprietà del Como, mentre sulla fascia sinistra viene monitorato anche Stefano Di Mario dell'Entella, sebbene la sua situazione non rappresenti una priorità immediata. Il Giornale di Sicilia aggiunge inoltre alla lista dei profili seguiti anche Trimboli e Cocchi, nomi che rientrano nel progetto di rinnovamento della rosa.

Un'altra pista che sta prendendo consistenza porta a Davide Lamesta. Secondo Tuttosport, il Palermo avrebbe chiesto informazioni al Benevento per l'esterno offensivo reduce da una stagione da protagonista, chiusa con 13 reti e 18 assist nel campionato che ha riportato i campani in Serie B. Si tratta di un profilo che potrebbe garantire qualità e numeri a un reparto offensivo destinato a subire diversi ritocchi.

Sempre Tuttosport segnala come il Palermo sia alla ricerca di un portiere che possa ricoprire il ruolo di vice Joronen, il cui rinnovo appare vicino. Tra i candidati figurano Boris Radunovic, di proprietà del Cagliari, e Alessandro Micai, attualmente alla Reggiana ma con un passato nel settore giovanile rosanero.

Sul fronte delle uscite, invece, l'Avellino avrebbe manifestato interesse per Claudio Gomes e Aljosa Vasic, due giocatori che potrebbero lasciare la Sicilia nel corso dell'estate qualora arrivassero proposte ritenute adeguate.

Dietro le singole trattative c'è però una strategia ben precisa. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, il Palermo non punta soltanto a rinforzare l'undici titolare con almeno un innesto per reparto, ma vuole soprattutto aumentare il livello delle alternative. Nelle ultime due stagioni il contributo delle seconde linee si è rivelato insufficiente rispetto agli obiettivi del club e la dirigenza intende intervenire in maniera decisa per colmare questo gap.

Anche La Repubblica sottolinea come Osti stia portando avanti incontri quotidiani con procuratori e intermediari per definire le strategie di mercato, mentre la rete di osservatori del Palermo continua a monitorare profili in Italia e all'estero. L'obiettivo è chiaro: consegnare a Inzaghi una squadra il più possibile completa già all'inizio del ritiro, con l'ambizione di costruire una rosa in grado di recitare un ruolo da protagonista nella corsa alla Serie A.