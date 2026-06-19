Palermo continua a lavorare con decisione per conquistare un posto tra le città che ospiteranno Euro 2032. Nella giornata di oggi una delegazione dell'Uefa ha fatto visita allo stadio Renzo Barbera per un incontro operativo che ha coinvolto il Comune di Palermo, il Palermo, il City Football Group e lo studio di progettazione Populous, impegnato nello sviluppo del progetto del nuovo impianto.

La visita rappresenta un passaggio importante all'interno del percorso che dovrà portare alla scelta definitiva delle sedi italiane della competizione continentale. Al centro del confronto c'è stato naturalmente il futuro del Renzo Barbera, considerato il fulcro della candidatura del capoluogo siciliano.

L'incontro arriva a pochi mesi dalla presentazione ufficiale del progetto avvenuta a marzo presso la sede Uefa di Nyon, dove i rappresentanti del club rosanero, dell'amministrazione comunale e di Populous avevano illustrato il piano di riqualificazione dello stadio. Un dossier che ha convinto l'organismo europeo a proseguire il dialogo con la città, verificando direttamente sul territorio lo stato di avanzamento delle attività. Oltre agli aspetti legati all'impianto sportivo, la delegazione ha valutato anche il contesto infrastrutturale e logistico che accompagnerà la candidatura di Palermo. Elementi fondamentali per sostenere una proposta che punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella manifestazione che l'Italia ospiterà insieme alla Turchia.

L'obiettivo resta quello di arrivare entro luglio 2026 con tutti i requisiti necessari per ottenere l'inserimento ufficiale tra le sedi di Euro 2032. Per Palermo si tratterebbe di una vetrina internazionale straordinaria e di un'accelerazione decisiva verso la realizzazione del nuovo stadio, considerato il tassello fondamentale per il futuro del club e della città.

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