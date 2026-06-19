Il Palermo continua a muoversi sul mercato per costruire una squadra all'altezza delle ambizioni di promozione. La dirigenza rosanero, con il direttore sportivo Carlo Osti al lavoro in stretta collaborazione con Filippo Inzaghi, sta valutando diversi profili per rinforzare soprattutto le corsie offensive, uno dei reparti che nella scorsa stagione ha mostrato maggiori limiti in termini di imprevedibilità e capacità di creare superiorità numerica.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nomi più caldi resta quello di Zito Luvumbo. L'esterno angolano del Cagliari è considerato un profilo ideale per aggiungere velocità e capacità di saltare l'uomo, qualità che potrebbero valorizzare ulteriormente il lavoro offensivo di Joel Pohjanpalo, autore di 25 gol nell'ultima stagione. Sul classe 2002 è arrivata anche una conferma indiretta dal direttore sportivo rossoblù Pietro Accardi, ex dirigente rosanero, che ha parlato dell'esistenza di due offerte per il giocatore, una proveniente dall'estero e una da un club italiano. Il Palermo continua a monitorare la situazione senza particolare fretta, pur considerando Luvumbo uno dei profili preferiti per rinforzare l'attacco.

Sempre per le corsie offensive resta forte l'interesse per Mattia Compagnon del Venezia. L'esterno mancino, capace di agire sulla fascia destra, viene ritenuto un elemento in grado di garantire brillantezza e soluzioni tattiche differenti nel reparto avanzato. Il suo nome continua a essere presente sul taccuino della dirigenza rosanero, che punta a inserire più di un esterno offensivo nel corso dell'estate.

Tra i possibili ritorni di fiamma c'è anche Rui Modesto. Il Palermo non ha esercitato il diritto di riscatto nei confronti dell'esterno di proprietà dell'Udinese, ma starebbe valutando la possibilità di riportarlo in Sicilia attraverso una formula diversa rispetto a quella inizialmente prevista. A confermare la pista è anche il Giornale di Sicilia, che sottolinea come il giocatore continui a essere seguito con attenzione.

Sul fronte offensivo, secondo il quotidiano siciliano, i rosanero stanno osservando anche Marras del Mantova, Rao del Napoli e il giovane Romano della Roma, considerato uno dei prospetti più interessanti tra quelli monitorati dal club. Per le corsie laterali vengono inoltre valutati Cassandro del Como e Di Mario dell'Entella.

Non si guarda però soltanto all'attacco. Il Giornale di Sicilia riferisce infatti di un ritorno d'interesse per Hernani, centrocampista del Monza già seguito nelle precedenti sessioni di mercato. Il brasiliano, che Inzaghi conosce bene per averlo allenato ai tempi della Reggina, è reduce da una stagione molto positiva culminata con la promozione in Serie A dei brianzoli. Le sue prestazioni gli sono valse anche il riconoscimento di MVP dei playoff di Serie B. Resta viva inoltre l'attenzione per Estevez e Marin, altri due profili ritenuti funzionali alle esigenze del centrocampo rosanero.

Parallelamente alle operazioni in entrata, il club sta valutando anche alcune uscite. Secondo il Giornale di Sicilia, il futuro di Aljosa Vasic e Sebastiano Desplanches potrebbe essere lontano da Palermo. Entrambi erano arrivati nell'estate del 2023 come investimenti importanti, costati circa due milioni di euro ciascuno, ma nessuno dei due è riuscito a imporsi stabilmente in maglia rosanero.

Per Vasic, acquistato dal Padova, si prospetta una possibile cessione a titolo definitivo. In passato il club veneto aveva già tentato di riportarlo a casa e potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane. Sul giocatore si era registrato anche un sondaggio dell'Avellino, ma senza sviluppi concreti.

Diversa la situazione di Desplanches, che dopo il prestito al Pescara ha ritrovato continuità e attirato l'interesse di diversi club. Il Palermo è disposto ad ascoltare offerte, ma solo a condizioni ritenute adeguate. In caso di cessione definitiva, la richiesta resta vicina ai due milioni di euro investiti tre anni fa; in alternativa non viene esclusa l'ipotesi di un nuovo prestito. Tra i requisiti considerati fondamentali c'è anche la garanzia di un ruolo da titolare per il giovane portiere.

Fuori dal campo, infine, resta alta l'attenzione sul progetto di ristrutturazione dello stadio Renzo Barbera. Come riporta il Corriere dello Sport, il prossimo 15 luglio si terrà la conferenza decisoria dei servizi che dovrà portare all'approvazione definitiva del progetto. L'obiettivo condiviso da istituzioni e società è quello di candidare Palermo tra le città che ospiteranno gli Europei 2032, con una delegazione della UEFA attesa in città per valutare lo stato dell'impianto.