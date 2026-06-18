La mostra “Palermo 125” continua il suo viaggio nei luoghi simbolo della città. Da oggi l’esposizione dedicata alla storia del club rosanero trova casa nel suggestivo chiostro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, arricchendosi di nuovi materiali e testimonianze che raccontano il legame profondo tra il Palermo, la sua città e i suoi tifosi.

Di seguito il comunicato stampa della società rosanero e le parole di Dario Mirri e di Francesco Paolo Scarpinato:

"Il Palermo FC e l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana hanno presentato oggi pomeriggio la nuova tappa della mostra fotografica “Palermo 125” nel chiostro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”, situata in Via Vittorio Emanuele 429 a Palermo.

Al simbolico taglio del nastro erano presenti il Presidente del Palermo FC Dario Mirri, l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Francesco Paolo Scarpinato, il Dirigente Generale Mario La Rocca e il Dirigente della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana Laura Cappuggi. Significativa anche la partecipazione di una rappresentanza del Palermo Women e del Settore Giovanile rosanero.

Dopo il debutto davanti al Teatro Politeama Garibaldi in Piazza Ruggero Settimo, in occasione del 125° anniversario del Club celebrato lo scorso 1° novembre, e le successive esposizioni ai Cantieri Culturali alla Zisa – Officine Ducrot e al Molo Trapezoidale, la mostra approda così nel cuore del centro storico cittadino, in un contesto di grande valore culturale e ad alta vocazione turistica.

“Palermo 125”, organizzata dal Palermo FC con il sostegno del Comune di Palermo e a cura del museum manager del Club rosanero Giovanni Tarantino, è un progetto culturale di rilievo storico e sociale, ideato per raccontare l’impatto che il Palermo ha avuto, in oltre 125 anni di storia, sull’evoluzione culturale e identitaria della città di Palermo. Il percorso espositivo accompagna i visitatori in un viaggio narrativo fatto di passione e appartenenza, evidenziando il ruolo del calcio come fenomeno capace di riflettere e accompagnare i cambiamenti di un’intera comunità. Per l’occasione, la mostra sarà inoltre arricchita da materiali inediti e originali del Palermo Museum e della Biblioteca, con testimonianze uniche sulla storia del Club e dello Stadio Renzo Barbera.

La mostra resterà visitabile presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana fino al 30 settembre 2026, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 18.45 e il venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana: “La storia del Palermo è anche la storia della città. In 125 anni il club ne ha accompagnato la crescita e i cambiamenti, diventando uno dei simboli più rappresentativi dell’identità palermitana. Ospitare questa mostra significa valorizzare il profondo legame tra sport, cultura e memoria collettiva, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione preziosa di conoscenza e approfondimento. Auspichiamo che questa iniziativa contribuisca ad avvicinare sempre più giovani alla biblioteca, autentico scrigno della storia e della cultura siciliana”.

Dario Mirri, Presidente del Palermo FC: “La storia del Palermo è, a suo modo, la storia della città. Ne racconta, dalla sua prospettiva, l’evoluzione culturale e sociale. Per questo siamo orgogliosi che la mostra approdi in un luogo così simbolico, nel cuore del centro storico, dove il racconto del Club si intreccia con le strade percorse ogni giorno da palermitani e turisti. L’arricchimento dell’esposizione con materiali inediti della Biblioteca aggiunge ulteriore valore a questa tappa, permettendole di incrociare la memoria storica della città, custodire e condividere nuove testimonianze sulla nostra storia e sullo Stadio Renzo Barbera, che oggi guarda con fiducia al futuro e alla propria riqualificazione senza perdere il legame con la sua memoria”.