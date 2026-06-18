Il mercato del Palermo entra sempre più nel vivo. Con il ritiro estivo ormai alle porte, il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare su più tavoli per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa e competitiva. Tra obiettivi già noti, nuove piste e riflessioni sulla struttura della squadra, i rosanero stanno delineando le strategie per la stagione 2026/27.

Secondo il Giornale di Sicilia, il principio guida della costruzione della rosa è chiaro: Inzaghi vuole avere a disposizione due giocatori per ogni ruolo, con l'obiettivo di creare una squadra composta da almeno 21 titolari potenziali. Al momento, l'unica coppia già definita sarebbe quella formata da Bani e Peda al centro della difesa, con il polacco individuato come alternativa naturale all'ex Genoa.

Tra i pali, invece, la certezza resta Jesse Joronen. Il rinnovo del portiere finlandese sarebbe ormai vicino e il club è alla ricerca di un secondo affidabile. Come evidenzia il Corriere dello Sport, una delle candidature più concrete è quella di Boris Radunovic, portiere di proprietà del Cagliari reduce dall'esperienza allo Spezia. Più difficile, invece, immaginare Desplanches nel ruolo di vice, considerato che diversi club sarebbero interessati a garantirgli continuità di impiego.

Per quanto riguarda la difesa, il Giornale di Sicilia conferma l'interesse per Tommaso Cassandro del Como, profilo apprezzato per duttilità e capacità di giocare su tutta la corsia destra. Sulla fascia sinistra restano monitorati anche Di Mario dell'Entella e Cocchi, possibili alternative ad Augello.

In mezzo al campo continua il lavoro sugli obiettivi già emersi nelle ultime settimane. Il Giornale di Sicilia riferisce che Estevez mantiene una posizione di rilievo tra i profili seguiti dal Palermo, mentre resta viva anche la candidatura di Marius Marin. Grande attenzione viene riservata inoltre ad Alessandro Romano della Roma, considerato uno dei giovani più promettenti del panorama italiano. Tra i nomi monitorati figura anche Trimboli, che potrebbe raccogliere l'eredità di Gomes, destinato alla partenza.

Nel reparto offensivo il nome principale continua a essere quello di Zito Luvumbo. L'esterno del Cagliari, reduce dal prestito al Maiorca, viene considerato uno dei profili ideali per occupare la corsia destra del tridente offensivo immaginato da Inzaghi. I contatti tra le parti proseguono e, secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo continua a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione. Tra gli altri esterni osservati figurano anche Marras del Mantova e Rao del Napoli.

La novità delle ultime ore riguarda però Mattia Compagnon. Sia il Giornale di Sicilia che il Corriere dello Sport parlano di un interesse concreto per l'esterno offensivo del Venezia, mentre Tuttosport riferisce addirittura di contatti già ben avviati. Il classe 2001, autore di due gol e un assist nell'ultima stagione, viene considerato un profilo interessante per rinforzare le corsie offensive grazie alla sua capacità di interpretare diversi ruoli nel fronte d'attacco.

Resta aperto anche il capitolo Rui Modesto. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, il Palermo non ha esercitato il riscatto dell'esterno angolano, così come per Veroli e Giovane, rientrati ai rispettivi club. Tuttavia, il futuro di Rui Modesto potrebbe non essere definitivamente lontano dalla Sicilia: il giocatore continua a essere apprezzato e non è escluso che possano aprirsi nuovi scenari nelle prossime settimane. Anche il Corriere dello Sport conferma che Osti starebbe valutando la possibilità di riportarlo in rosanero.

Il quadro che emerge è quello di un Palermo ancora in piena fase di costruzione, ma con idee già piuttosto definite. L'obiettivo è fornire a Inzaghi una rosa profonda, equilibrata e in grado di mantenere alta la competitività durante tutta la stagione. Le prossime settimane saranno decisive per trasformare i sondaggi e gli interessamenti in trattative concrete.