Comincia da Ascoli Piceno la Serie B 2026/27. Nelle Marche, lì dove il campionato cadetto ha conosciuto l'ultima neopromossa dalla Serie C - l'Ascoli, appunto, vincitore nella finale play-off contro l'Union Brescia, avverrà la cerimonia di presentazione del prossimo calendario. Appuntamento fissato per mercoledì 22 luglio. Nei prossimi giorni verranno comunicati gli orari e soprattutto la località in cui la cerimonia prenderà parte.

Il comunicato

“Svelare il nuovo campionato in cornici storiche d'eccellenza dimostra come la Lega Serie B voglia legare la passione sportiva all'orgoglio del territorio, trasformando il calcio in un veicolo per celebrare le meraviglie del nostro Paese fin dal primo momento della stagione - dice il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -. Ringrazio l’Ascoli nella persona del Presidente Passeri e il Comune nella figura del Sindaco Fioravanti per aver accolto con entusiasmo l’opportunità di ospitare la presentazione dei calendari della Serie BKT”.

“Per Ascoli Piceno è motivo di grande orgoglio ospitare un appuntamento così prestigioso e significativo per il calcio italiano - dichiara il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti -. La scelta della nostra città da parte della Lega Serie B rappresenta un riconoscimento alla bellezza del nostro patrimonio storico, culturale e architettonico, ma anche alla passione sportiva che da sempre caratterizza il nostro territorio. Grazie alla sinergica collaborazione con l’Ascoli Calcio, accoglieremo società, istituzioni, media e tifosi con l’ospitalità e il calore che contraddistinguono la nostra comunità: ringrazio la Lega Serie B per aver puntato su Ascoli Piceno come sede di una kermesse che contribuirà a promuovere ulteriormente l’immagine delle Cento Torri a livello nazionale”.

“Come Presidente dell’Ascoli Calcio ringrazio la Lega Serie B per l’attestato di stima e valore che ci sta concedendo – così il Presidente bianconero Bernardino Passeri -. Scegliere la nostra città come sede istituzionale è un motivo di orgoglio per tutto il territorio, oltre che un riconoscimento di merito per la splendida stagione che ha segnato il nostro ritorno nella categoria, un merito condiviso anche dalla stessa città e i suoi abitanti, tifosi e cittadini tutti con il loro incontenibile amore verso la squadra e i nostri colori. L’Ascoli ringrazia di cuore il Presidente Bedin, la Lega Serie B e il Comune di Ascoli, tutti insieme abbiamo riposizionato la nostra città nella geografia calcistica della nazione”.

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