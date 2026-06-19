Altre amichevoli in programma per il Palermo in Trentino Alto Adige, dopo quella contro l'Ingolstad annunciata per il 18 luglio, la compagine di Inzaghi affronterà il Norimberga, club di seconda divisione tedesca. Ottima prova in vista del campionato per la formazione rosanero che si confronterà con una squadra praticamente dello stesso livello. La sfida si disputerà il 25 luglio alle ore 16:00 con biglietti acquistabili sul posto, non noto ancora il prezzo.

IL COMUNICATO DEL NORIMBERGA CHE ANNUNCIA L'AMICHEVOLE

"Dalla fine di giugno, l'1. FC Norimberga inizierà nuovamente la preparazione per la nuova stagione di 2. Bundesliga. Ecco le informazioni più importanti. Mentre il Campionato del Mondo entra nella fase decisiva con i sedicesimi di finale, anche i professionisti del FCN tornano in campo. Dopo aver effettuato le visite mediche sportive, la squadra svolgerà il primo allenamento della nuova stagione il 29 giugno alle ore 15:00 presso lo Sportpark Valznerweiher. La prima partita amichevole si giocherà, come di consueto, in Franconia: l'8 luglio, alle ore 19:00, Miro Klose e la sua squadra saranno ospiti del TSV Kornburg. I biglietti per l'incontro saranno disponibili in prevendita dal 26 giugno esclusivamente presso la sede del club di Kornburg al prezzo di 15 euro (10 euro ridotto; ingresso gratuito per i bambini fino a 16 anni). Anche la seconda amichevole si disputerà nei dintorni di Norimberga: l'11 luglio, alle ore 18:00, il FCN affronterà la SpVgg Ansbach. Prima che squadra e staff partano per il ritiro nella regione turistica di Brunico, la formazione di Klose sfiderà il 18 luglio alle ore 16:00, a Roth, la squadra di terza divisione Waldhof Mannheim. I biglietti per questa partita saranno disponibili a partire da sabato 20 giugno 2026 alle ore 16:00. Come già annunciato, l'1. FC Norimberga sarà in Alto Adige dal 19 al 26 luglio, dove preparerà l'inizio della stagione nelle migliori condizioni possibili e con numerose sessioni di allenamento. Anche durante il ritiro è prevista una partita amichevole: si giocherà sabato 25 luglio alle ore 16:00 a Naz-Sciaves contro il club italiano di Serie B FC Palermo. I biglietti saranno acquistabili direttamente sul posto. Dopo il ritiro, Miro Klose e la sua squadra avranno ancora due settimane di allenamento a Norimberga prima dell'inizio della 2. Bundesliga, previsto nel fine settimana tra il 7 e il 9 agosto. Sono inoltre in corso i preparativi per l'evento di apertura della stagione, che dovrebbe includere anche una partita amichevole nel weekend attorno al 1º agosto. Ulteriori informazioni saranno comunicate a tempo debito attraverso i canali ufficiali del club"