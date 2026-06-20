Il Palermo avrebbe accellerato per Estevez.

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Il Palermo continua il pressing per Nahuel Estevez, centrocampista del Parma con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Secondo quanto riportato da TMW, la società siciliana avrebbe offerto un biennale al classe 1995. Ci sarebbe ancora distanza sulle cifre offerte al giocatore ma nelle prossime ore si dovrebbe lavorare per arrivare all'intesa.

Nell'ultima stagione con il Parma, Estevez ha contribuito alla salvezza con 35 presenze e un assist.

Parma

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