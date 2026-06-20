Emmanuel Gyasi potrebbe salutare il Palermo dopo appena una stagione. L'ex esterno dell'Empoli, soprattutto nella seconda parte di stagione, non ha offerto prestazioni particolarmente positive e non avrebbe convinto Filippo Inzaghi a puntare nuovamente su di lui per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Nazione, infatti, Gyasi avrebbe attirato l'interesse dello Spezia, desideroso di riscatto dopo la recente retrocessione in terza serie. Il suo profilo avrebbe preso particolarmente quota nelle scorse ore.

Per il ghanese si tratterebbe di un ritorno, cinque stagioni con la maglia dello Spezia per Gyasi con cui ha contribuito alla promozione in massima serie e alle due salvezze in Serie A. L'ex Empoli sarebbe rimasto ancora molto legato all'ambiente spezzino e questo potrebbe giocare un ruolo importante nella trattativa dello Spezia.