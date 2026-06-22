La società campana avrebbe chiesto il classe 2004 al Palermo.
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Dopo una stagione anonima con pochissime presenze, Giacomo Corona potrebbe presto salutare il Palermo.
Secondo quanto riportato da Salernotoday.it, la Salernitana avrebbe chiesto al Palermo l'attaccante classe 2004. Il direttore sportivo, Faggiano, starebbe valutando di prendere il figlio di "Re Giorgio" in prestito.
Si attende adesso la risposta del Palermo, che potrebbe seriamente valutare la scelta di cedere Corona per una stagione in prestito. Per lui si tratterebbe della seconda esperienza in Serie C, dopo quella con la maglia del Pontedera in cui mise a segno 11 reti.
La scorsa stagione Filippo Inzaghi ha riservato al classe 2004 pochissimo spazio e, dunque, la cessione, in prestito, di Corona potrebbe essere la ipotesi più plausibile.
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