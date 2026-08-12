Salim Diakitè è sempre più vicino a salutare il Palermo dopo tre anni. Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri infatti, la trattativa tra la società rosanero e il Zulte Waregem sarebbe già conclusa

Il maliano dovrebbe partire in prestito e nelle prossime 24 ore dovrebbe andare a Bruxelles per effettuare le visite mediche.