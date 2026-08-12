Tra 5 giorni si apre la stagione ufficiale: ecco quanti biglietti sono stati venduti per la gara contro il Lecce.

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Tra 5 giorni, lunedì 17 agosto, il Palermo aprirà la stagione ufficiale affrontando il Lecce in Coppa Italia. Dopo quattro anni - da Palermo-Reggiana 3-2 - l'annata regolare comincia al Renzo Barbera.

La situazione dei biglietti venduti dimostra chiaramente l'entusiasmo che si respira in città: sono infatti già 20.000 i posti occupati per la gara contro il Lecce.

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