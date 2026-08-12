Tra 5 giorni si apre la stagione ufficiale: ecco quanti biglietti sono stati venduti per la gara contro il Lecce.
VIDEO, STREFEZZA ATTERRA A MILANO “PALERMO? SONO CONTENTISSIMO”
Tra 5 giorni, lunedì 17 agosto, il Palermo aprirà la stagione ufficiale affrontando il Lecce in Coppa Italia. Dopo quattro anni - da Palermo-Reggiana 3-2 - l'annata regolare comincia al Renzo Barbera.
La situazione dei biglietti venduti dimostra chiaramente l'entusiasmo che si respira in città: sono infatti già 20.000 i posti occupati per la gara contro il Lecce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Juventus
Juventus-Palermo, squadra italiana “senza” italiani in Australia: 2 titolari su 11 per Spalletti. Il gap con le regole della Serie B
Palermo
Coppa Italia, le designazioni dei 32esimi: ecco chi arbitrerà Palermo-Lecce
Palermo
Palermo, le notizie di oggi: possibile addio per un difensore
Palermo
Serie B, Accardi: "Vi dico se il Palermo può vincere il campionato"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti