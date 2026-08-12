Il Palermo si prepara all'inizio ufficiale della stagione con una rosa profondamente rinnovata e costruita per alzare ulteriormente il livello. Gli ultimi innesti hanno dato ulteriore qualità alla squadra di Filippo Inzaghi, ma il mercato non sembra ancora completamente chiuso. In uscita, infatti, resta da monitorare la situazione di alcuni elementi della rosa rosanero.

Una delle novità riguarda il Verona, che continua a guardare con interesse in casa Palermo. Dopo aver seguito Jacopo Segre, il club veneto ha messo nel mirino anche Pietro Ceccaroni. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui il difensore rosanero è tra i giocatori seguiti dal Verona.

Ceccaroni rappresenta uno degli elementi più esperti della retroguardia del Palermo e la sua eventuale partenza avrebbe inevitabilmente un peso nelle gerarchie di Inzaghi. Il tecnico, proprio in queste settimane, ha lavorato sulla nuova squadra e sul sistema 4-2-3-1, potendo contare su diverse alternative in ogni reparto.

Il Verona, dunque, potrebbe tornare alla carica per un giocatore che conosce bene il campionato e che ha già maturato una lunga esperienza. Al momento, come sottolineato da Tuttosport, si tratta di un interesse che dovrà eventualmente trasformarsi in un'offerta concreta.

Il nome di Segre era già stato accostato al Verona e rappresenta un'altra situazione da seguire con attenzione. Il centrocampista classe 1997 è reduce da una stagione importante con il Palermo e rimane nel mirino del club veneto.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, il Palermo ha messo a segno numerosi colpi. Sono arrivati Fortin dal Lens, Barba dal Persib, Bozzolan dalla Reggiana, Cassandro dal Como, Estevez dal Parma, Hernani dal Monza, Strefezza dall'Olympiacos e Vavassori dall'Atalanta. Operazioni che hanno permesso alla società di costruire una rosa molto più profonda rispetto alla passata stagione.

Anche sul fronte delle uscite il lavoro è stato importante: hanno lasciato il Palermo Desplanches, passato al Frosinone, Di Bartolo, trasferitosi al Team Altamura, Bereszynski, approdato al Motor Lublin, Lund, diretto al Birmingham, Nicolaou, ceduto all'OFI Creta, Vasic, passato al Sudtirol, Appuah, trasferitosi al Lommel, e Corona, ceduto all'Entella.

Il mercato rosanero, quindi, potrebbe regalare ancora qualche movimento. L'interesse del Verona per Ceccaroni, riportato da Tuttosport, aggiunge un nuovo elemento da monitorare negli ultimi giorni di trattative. La priorità del Palermo sarà adesso mantenere l'equilibrio della rosa costruita durante l'estate e valutare eventuali offerte per i propri giocatori.