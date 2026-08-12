L'operatore di mercato, Beppe Accardi, è intervenuto a TMW soffermandosi sulla Serie A e sulla Serie B:

Mercato?

«Como e Fiorentina hanno fatto cose importanti, quest’anno la formazione lombarda potrebbe essere una rivelazione anche nella corsa Scudetto».

La Fiorentina è stata protagonista.

«Quando arriva un personaggio come Paratici i valori cambiano radicalmente».

Che altri movimenti si aspetta?

«Sicuramente non mi aspetto grossi colpi sul piano economico. La Roma si sta muovendo bene, Molina è un bel colpo. Spero che i giallorossi possano tornare ad alti livelli».

E il Milan?

«Lascia dubbi da diversi anni. Vedremo questa nuova ventata che ha portato questo nuovo allenatore. Non sono in grado di giudicare Amorim, sicuramente è un allenatore con idee importanti. Ma bisognerà vedere come si muoverà nel contesto generale».

E il suo Palermo? Sarà Serie A?

«Sicuramente da un punto di vista del mercato si sono mossi facendo una squadra molto forte. Ma la B è sempre un campionato difficilissimo».