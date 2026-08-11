Ultimi carichi pesanti, un test di alto livello e i fari puntati sulla gara di Coppa Italia, in programma lunedì 17. Il Palermo saluta l'Australia con una sconfitta in amichevole contro la Juventus, e si prepara a rientrare in Sicilia, dove tra pochi giorni comincia la stagione. A Perth i bianconeri vincono 2-0, un sigillo per tempo: Yildiz nel primo, con grandi meriti - se così si può dire - di Joronen, Milik nel secondo. Rosanero pronti a rientrare in Sicilia per iniziare la stagione.

NOTE - Tante risposte positive giungono dall'Optus Stadium di Perth, a cominciare dal reparto difensivo. Inzaghi ruota gli uomini, ma ottiene risultati concreti durante tutto l'arco della gara: complicità, attenzione, letture. Il numero di bandierine alzate dal guardalinee è una dimostrazione plastica della volontà dei rosanero di mantenere la linea alta e unita. Primi esperimenti di movimenti automatici e giocate a menadito, continui interscambi tra la mezz'ala e il trequarti - oggi Segre ed Hernani, molto mobili in tutto l'arco della gara - l'utilizzo di Pohjanpalo come pivot per dare l'appoggio e guidare la ripartenza. Tanti gli spunti che la squadra di Inzaghi continua a proporre, e nel secondo tempo anche i primi scorci di Vavassori, il più vivace dei suoi nella fase conclusiva della gara, e Gabriel Strefezza, entrato nel finale e subito nel vivo del gioco e dell'azione.

MATURAZIONE - Dall'Australia il Palermo ritorna con una settimana di lavoro ad alta intensità, con un nuovo arrivato, con un Inzaghi più vecchio, soprattutto con la consapevolezza del materiale a disposizione per azzannare la prossima Serie B. Due ottimi test, con due avversari di livello decisamente diverso ma che pone il Palermo nella giusta posizione per poter lavorare con lucidità e ambizione. Adesso il rientro in Sicilia, qualche giorno di riposo e poi si comincia sul serio: lunedì al Barbera arriva il Lecce, domenica l'esordio in campionato con la Juve Stabia.