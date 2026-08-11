Il Palermo si prepara alla sfida contro la Juventus, ultimo test prima del ritorno in Sicilia e dell'inizio ufficiale della stagione. Mentre Filippo Inzaghi è concentrato sulle ultime indicazioni tattiche da raccogliere a Perth, il direttore sportivo Carlo Osti continua a monitorare il mercato, con una priorità ormai piuttosto chiara: prima le cessioni, poi eventualmente nuove entrate.

La rosa rosanero è infatti considerata sostanzialmente completa e, come riportato dal Giornale di Sicilia, non sono previsti interventi significativi in entrata, salvo occasioni dell'ultima ora. Il lavoro della società è quindi rivolto soprattutto a sfoltire l'organico e a trovare una sistemazione ai giocatori che non rientrano nei piani di Inzaghi.

Una delle situazioni più complicate rimane quella di Alexis Blin. Il centrocampista francese è fuori dal progetto tecnico dell'allenatore, ma al momento non sono arrivate offerte concrete in grado di aprire una trattativa. La sua posizione, dunque, resta una delle più difficili da sbloccare nelle ultime settimane di mercato. Lo riferisce il Giornale di Sicilia.

Diverso il discorso per Diakité, sul quale continua a esserci l'interesse del Waregem. Il club belga ha manifestato interesse per il difensore e potrebbe rappresentare una delle possibili destinazioni per il giocatore. Anche Matteo Brunori rimane in attesa di una soluzione per il proprio futuro, mentre tra gli elementi destinati a lasciare il capoluogo siciliano c'è anche Buttaro. Giornale di Sicilia.

Sul capitano, inoltre, arrivano indiscrezioni dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui anche il Verona starebbe valutando la situazione di Jacopo Segre e Pietro Ceccaroni, entrambi reduci dalla tournée australiana con il Palermo. Si tratta, al momento, di una riflessione da parte del club veneto e non di una trattativa definita. Gazzetta dello Sport.

Proprio Segre rappresenta uno dei casi più interessanti anche per la situazione contrattuale. Il centrocampista andrà in scadenza con il Palermo nel giugno 2027 e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non sarebbe attualmente previsto un intervento immediato sul suo contratto. La società avrebbe scelto di rimandare eventuali discorsi sui rinnovi a stagione in corso, concentrandosi innanzitutto sull'obiettivo della promozione in Serie A. Il giocatore, intanto, continua a essere considerato importante negli equilibri della squadra di Inzaghi.

Restano poi da monitorare Gyasi e Jérémy Le Douaron. Nessuno dei due è stato inserito ufficialmente nella lista dei giocatori in uscita, ma il loro futuro non è ancora completamente definito. Ed è proprio da una loro eventuale partenza che potrebbe cambiare la strategia del Palermo.

Se uno dei due dovesse essere ceduto, infatti, la società potrebbe tornare sul mercato per cercare un nuovo elemento offensivo. In questo scenario torna d'attualità il nome di Iker Almena, esterno spagnolo classe 2004 cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Il giocatore era già stato seguito dal Palermo e, secondo Tuttosport, potrebbe rappresentare un'opzione concreta qualora si liberasse spazio nel reparto offensivo.

La linea del club, però, rimane prudente: nessuna nuova operazione in entrata appare necessaria nell'immediato. Il Palermo vuole prima alleggerire la rosa e soltanto successivamente valutare eventuali opportunità. La priorità, dunque, è chiudere alcune cessioni e capire soprattutto cosa accadrà a Diakité, Brunori, Blin e Buttaro, mentre le situazioni di Gyasi e Le Douaron potrebbero invece determinare eventuali nuovi movimenti in avanti.

In questo senso, le prossime settimane potrebbero essere decisive per il mercato rosanero: la squadra è considerata già competitiva, ma una o più cessioni potrebbero riaprire la porta a un ultimo colpo. E tra i nomi da tenere d'occhio, al momento, c'è soprattutto quello di Almena.