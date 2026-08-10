Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, si è espresso alla vigilia della gara tra Juventus e Palermo.

Sulla partita contro la Juventus

"Le difficoltà saranno in dubbio quando giochi contro la Juventus, però noi dobbiamo andare in campo per fare una bella gara, divertirci, mettere condizione. È chiaro che io in tutte queste partite ho sempre visto un miglioramento, poi chiaramente cercherò di dare minutaggio a chi ha giocato meno l'altra partita. Ho cercato in queste due partite, sia per il fuso, sia per il viaggio, sia per gli allenamenti che abbiamo fatto, di dividere un po' le due squadre. Domani andranno in campo altri undici, speriamo di mettere dei minuti nelle gambe, di fare bella figura, che la gente si diverta. Penso che giocare contro la Juventus sia il massimo per un giocatore e mi auguro che la mia squadra faccia bella figura".

Sulle condizioni di Strefezza

"Purtroppo non è pronto e non dobbiamo avere fretta con strefezza perché si è allenato sempre a parte con i fuori rosa per cui non ha mai fatto pallone. Non può avere la condizione che hanno gli altri. Bisognerà avere grande attenzione, è un giocatore forte, però non vogliamo che si faccia male, soprattutto vogliamo che trovi la condizione piano piano. Domani non so se riuscirò a fargli fare dieci minuti, io vorrei, qualcuno mi dice di no. Dobbiamo stare calmi, però è un giocatore molto forte, la società ha fatto un ulteriore sforzo e questo è stato molto apprezzato da me e dalla squadra. Dobbiamo cercare di farlo arrivare al più presto e al meglio senza correre rischi. Piano piano troverà la miglior condizione anche perché poi avremo la Coppa Italia, avremo la prima di campionato e io penso che dopo quelle due partite potrà avere la miglior condizione".

Sulla Juventus e sulla lotta Scudetto

"Io penso che la Juve sarà il protagonista, io ho visto anche l'altra sera, al di là della partita, ho visto i cambi della Juventus. La Juventus, secondo me, ha fatto una rosa profonda, ha un grande allenatore, l'arrivo di Carnevale sicuramente è stato importante. Per me la Juventus quest'anno sarà la protagonista, lotterà con l'Inter fino alla fine per lo Scudetto, poi ci sarà anche il Napoli, secondo me anche il Como. Sarà un campionato avvincente ma io vedo la Juve protagonista perché ha preso giocatori importanti, secondo me la rosa era già molto forte. Sarà una delle candidate alla vittoria finale".