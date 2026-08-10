Il capitano dei rosanero, Mattia Bani, si è espresso alla vigilia della gara tra Juventus e Palermo.

Sul prestigio del Palermo

"Sicuramente un grande senso di orgoglio e di responsabilità allo stesso tempo perché essere qua insieme alle tre società più storiche del calcio italiano è simbolo di quanto questa società sia importante, di quanto vuole ottenere nel futuro, è sicuramente un punto di arrivo ma allo stesso tempo di partenza perché è una società che ha voglia di crescere, quest'anno ci aspetta un'annata molto importante e quindi è un grande orgoglio".

Sull’inserimento dei nuovi arrivati

"È molto buono perché sono ragazzi estremamente intelligenti tutti quanti, si sono messi subito a disposizione, noi in questo siamo bravi con un gruppo molto affiatato, è stato molto semplice l'inserimento quindi al di là delle qualità tecniche che sono sicuramente riconoscibili perché sono ottimi giocatori, ci sono anche dei bravissimi ragazzi che sono convinti che durante l'anno ci daranno una grande mano."