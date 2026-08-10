L'amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport:

Gardini, il Palermo in Australia è una rivoluzione.

"È un momento importante per tre aspetti: uno è quello tecnico, pensando ai giocatori che possono vivere un’esperienza diversa; il secondo è strutturale, perché la tournée rinforza il senso di appartenenza a un gruppo di rilevanza mondiale; il terzo è economico, perché il mercato riconosce al Palermo un valore non solo per il gettone di presenza (circa un milione di euro, ndr), ma anche per la crescita del brand."

Parlando di campo, sarà l’anno buono per la Serie A?

"Noi non ci siamo mai nascosti: rappresentiamo la quinta città italiana, stiamo chiudendo la campagna abbonamenti con un tetto di 17.000 tessere. L’obiettivo è chiaro: vogliamo salire e consolidarci. Non avrebbe senso, neppure economico, fare su e giù. Ma il campionato di Serie B è molto difficile: niente si può dare per scontato."

Siete in ritardo rispetto ai programmi?

"No, anche se siamo dispiaciuti di non aver già centrato la promozione. La visione del City Group è di lungo periodo, l’investimento è costante: basti pensare che oggi, nel 2026, siamo stati invitati in Australia insieme a Inter, Milan e Juventus per un ciclo di amichevoli internazionali. Anni fa non sarebbe successo."