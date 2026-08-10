Il Palermo si avvicina alla parte più importante della preparazione estiva con l’entusiasmo crescente dei tifosi e con una squadra che, dopo le prime indicazioni positive, è chiamata a confermare i propri progressi. La sfida di domani contro la Juventus rappresenterà l’ultimo test prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Lecce, mentre sullo sfondo continua il lavoro della società sul mercato. La rosa appare ormai sostanzialmente completa, ma il direttore sportivo Osti è concentrato soprattutto sulle uscite, dalle quali potrebbero dipendere eventuali nuovi ingressi.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il mercato del Palermo è entrato nella fase in cui la priorità è alleggerire l’organico. Tra le situazioni più complicate c’è quella di Alexis Blin, centrocampista francese che non rientra nel progetto tecnico di Filippo Inzaghi. Al momento, infatti, non sono arrivate offerte concrete per il giocatore e la sua posizione resta una delle più difficili da sbloccare in vista della chiusura della sessione estiva.

Diversa la situazione di Salim Diakité, sul quale continua a esserci l’interesse del Waregem. Il club belga ha manifestato interesse per il difensore, che rientra tra i giocatori destinati a trovare una nuova sistemazione. Anche Matteo Brunori resta in attesa di una soluzione per il proprio futuro, mentre tra i profili in uscita figura anche Alessio Buttaro. Il Giornale di Sicilia sottolinea dunque come il lavoro di Osti sia concentrato principalmente sulle cessioni, prima di valutare eventuali nuove operazioni in entrata.

Una conferma arriva anche da Tuttosport, che indica il Bari come una delle squadre interessate a Brunori e ribadisce l'interesse del Waregem per Diakité. Per Blin e Buttaro, invece, non risultano richieste. Il quotidiano torinese evidenzia inoltre come le situazioni di Emmanuel Gyasi e Jérémie Le Douaron siano da monitorare: nessuno dei due è considerato attualmente in uscita, ma una loro eventuale cessione potrebbe cambiare le strategie del club.

È proprio il futuro di Gyasi e Le Douaron a poter determinare eventuali movimenti offensivi. Secondo il Giornale di Sicilia, qualora uno dei due dovesse lasciare il Palermo, la società potrebbe tornare sul mercato per inserire un nuovo elemento nel reparto offensivo. Tra i nomi già monitorati c’è Iker Almena, classe 2004, profilo seguito dal club anche prima dell'arrivo di Gabriel Strefezza. L'operazione è attualmente congelata, ma non definitivamente tramontata.

Tuttosport conferma la pista Almena, definendolo un possibile obiettivo in caso di una cessione nel reparto offensivo. Il giocatore spagnolo, classe 2004 e con un passato nel settore giovanile del Barcellona, sarebbe dunque una soluzione che il Palermo potrebbe prendere nuovamente in considerazione qualora si liberasse spazio in rosa.

Sul fronte delle entrate, però, la linea della società appare chiara: prima le cessioni, poi eventuali nuovi acquisti. La rosa costruita da Osti viene considerata sostanzialmente completa e, salvo occasioni dell'ultima ora, non sono previsti interventi significativi. L'eventuale uscita di Gyasi o Le Douaron potrebbe però riaprire il discorso per un nuovo attaccante o esterno offensivo.

Nel frattempo, il centrocampo rappresenta uno dei reparti più ricchi di alternative. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, gli arrivi di Nahuel Estévez e Hernani, giocatori con esperienza anche in Serie A, si aggiungono alla qualità già presente con Filippo Ranocchia e Jacopo Segre, oltre al recupero di Claudio Gomes. Proprio Gomes è stato rilanciato dallo staff rosanero e può rappresentare una risorsa importante anche perché è considerato giocatore bandiera, essendo alla quinta stagione consecutiva in Sicilia.

Il Corriere dello Sport si sofferma anche sulla situazione contrattuale di Jacopo Segre, in scadenza con il Palermo nel giugno 2027, così come Ceccaroni, Augello, Gomes e Gyasi. Al momento, però, il club non sembra intenzionato ad affrontare il tema dei rinnovi: la priorità è il campionato e, soprattutto, il tentativo di conquistare la promozione in Serie A. Per Segre, inoltre, non emergono segnali di una volontà di cambiare squadra: il centrocampista resta un elemento importante nei piani di Inzaghi e punta a raggiungere finalmente la massima serie con il Palermo.

Il quadro, dunque, è piuttosto definito. Il Palermo ha costruito una rosa profonda e competitiva per affrontare il prossimo campionato di Serie B e ora il compito di Osti è soprattutto quello di trovare una sistemazione ai giocatori che non rientrano nei piani tecnici. Blin, Diakité, Brunori e Buttaro sono tra i nomi maggiormente coinvolti nelle possibili uscite, mentre le situazioni di Gyasi e Le Douaron potrebbero avere un peso decisivo sulle eventuali ultime operazioni in entrata.

Solo dopo aver definito queste situazioni il Palermo potrebbe tornare concretamente sul mercato. E in quel caso Iker Almena rappresenterebbe uno dei profili da tenere maggiormente sotto osservazione. La priorità, però, resta chiara: completare il lavoro in uscita e poi valutare eventuali occasioni prima della chiusura della sessione estiva.