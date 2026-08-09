Le parole del centrocampista dei rosanero.
VIDEO, STREFEZZA ATTERRA A MILANO “PALERMO? SONO CONTENTISSIMO”
Filippo Ranocchia è intervenuto a Sky Sport:
Ranocchia, come arrivate a questa nuova stagione?
"Sappiamo tutti la responsabilità che abbiamo e siamo consapevoli dell’obiettivo di tutti. Siamo veramente molto fiduciosi e non vediamo l’ora di iniziare. C’è entusiasmo, voglia di rifarsi e non manca la motivazione. Quando si hanno questi tifosi, l’entusiasmo non mancherà mai. La piazza è esigente. Quest’anno non vediamo l’ora di iniziare per provare a raggiungere questo obiettivo."
Cosa pensi dell’arrivo di Strefezza?
"È un colpo molto importante per la categoria e non solo. Faremo di tutto per farlo integrare e farlo sentire al meglio."
E in caso di promozione, quale sarà il tuo fioretto?
"Taglierò i capelli quasi a zero."
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