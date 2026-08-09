Filippo Ranocchia è intervenuto a Sky Sport:

Ranocchia, come arrivate a questa nuova stagione?

"Sappiamo tutti la responsabilità che abbiamo e siamo consapevoli dell’obiettivo di tutti. Siamo veramente molto fiduciosi e non vediamo l’ora di iniziare. C’è entusiasmo, voglia di rifarsi e non manca la motivazione. Quando si hanno questi tifosi, l’entusiasmo non mancherà mai. La piazza è esigente. Quest’anno non vediamo l’ora di iniziare per provare a raggiungere questo obiettivo."

Cosa pensi dell’arrivo di Strefezza?

"È un colpo molto importante per la categoria e non solo. Faremo di tutto per farlo integrare e farlo sentire al meglio."

E in caso di promozione, quale sarà il tuo fioretto?

"Taglierò i capelli quasi a zero."