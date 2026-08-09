Il Palermo si avvicina alla fase conclusiva del mercato con una rosa che appare ormai quasi completa. Dopo un’estate caratterizzata da diversi interventi per consegnare a Filippo Inzaghi una squadra competitiva, la dirigenza rosanero è ora concentrata soprattutto sulle cessioni, con l’obiettivo di trovare una sistemazione ai giocatori che non rientrano nei piani tecnici. La tournée australiana, intanto, ha fornito ulteriori indicazioni positive sul gruppo e potrebbe incidere sulle valutazioni finali del tecnico e della società.

Il principale obiettivo del Palermo nelle ultime settimane di mercato sarà dunque quello di sfoltire l’organico. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, sono Brunori, Blin, Diakité e Buttaro i giocatori per i quali la società deve trovare una soluzione. Tra questi, la situazione più vicina alla definizione sembra essere quella di Salim Diakité, per il quale si è aperta una pista in Belgio: il difensore potrebbe trasferirsi allo Zulte Waregem in prestito con diritto di riscatto. La trattativa viene confermata anche dal Corriere dello Sport, che parla di una pista belga ormai aperta per il giocatore.

Restano invece da definire le situazioni di Blin e Matteo Brunori. Per il centrocampista, al momento, non risultano richieste concrete, mentre per l'attaccante si attende l'ultima settimana di mercato, che potrebbe rivelarsi decisiva. Corriere dello Sport sottolinea infatti come la società sia ancora in attesa di una soluzione per il capitano, mentre Tuttosport inserisce Brunori, Diakité, Blin e Buttaro tra gli elementi dai quali il Palermo deve prima liberarsi.

Da valutare anche il futuro di Emanuel Gyasi e Jérémy Le Douaron. Entrambi, allo stato attuale, fanno parte del gruppo e non sono stati inseriti tra i giocatori dichiaratamente in uscita, ma la loro situazione potrebbe cambiare nelle ultime settimane. Un'eventuale partenza di Gyasi, in particolare, libererebbe un posto nella lista e potrebbe spingere il Palermo a tornare sul mercato per un ulteriore rinforzo offensivo. Corriere dello Sport evidenzia però come le prestazioni di Le Douaron in questa fase di preparazione stiano confermando la sua utilità come jolly d'attacco, anche nel ruolo di alternativa a Joel Pohjanpalo. Anche Gyasi sta dando segnali positivi, nonostante l'arrivo di Gabriel Strefezza.

Proprio l'acquisto di Strefezza ha modificato le strategie del club per quanto riguarda gli eventuali nuovi innesti. Il nome di Iker Almena, infatti, non rappresenta più una priorità. Il Giornale di Sicilia lo considera ormai fuori dai radar principali del Palermo, mentre il Corriere dello Sport spiega che l'interesse per l'esterno spagnolo risale a circa un mese fa e che il giocatore era stato valutato prima dell'arrivo dell'ex Como. Essendo un under, Almena potrebbe comunque tornare d'attualità nel caso in cui si verificassero delle uscite, ma si tratterebbe eventualmente di un'operazione da ultimi giorni di mercato. Anche Tuttosport conferma che il Palermo tiene monitorato il giocatore, precisando però che la priorità resta quella di completare le cessioni.

Al momento, infatti, la sensazione è che il Palermo non abbia la necessità di intervenire nuovamente. Il Corriere dello Sport sottolinea come l'organico venga considerato completo e come la lista degli over sia già esaurita. Eventuali nuovi movimenti dipenderanno quindi soprattutto dalle uscite. La stessa linea viene tracciata dal Giornale di Sicilia, secondo cui, una volta completate le principali cessioni, la società potrà valutare con calma le opportunità che il mercato sarà ancora in grado di offrire.

Le indicazioni arrivate dall'Australia, inoltre, hanno rafforzato la convinzione di avere a disposizione una rosa profonda. Contro il Melbourne City, Filippo Inzaghi ha dato spazio a diversi giovani, ricevendo risposte positive soprattutto da Andrea Bozzolan e Dominic Vavassori, oltre che da Patryk Peda e Fortin. Il Giornale di Sicilia evidenzia proprio la crescita delle seconde linee e la possibilità per alcuni giovani di scalare le gerarchie nel corso della stagione. Il test contro la Juventus, invece, rappresenterà un banco di prova molto più significativo prima dell'inizio delle competizioni ufficiali.

Il mercato del Palermo, quindi, sembra ormai entrato nella sua fase decisiva. Dopo aver completato gran parte degli interventi necessari per costruire la squadra, la dirigenza dovrà ora risolvere le situazioni in uscita, con Diakité vicino allo Zulte Waregem e ancora da definire i futuri di Brunori, Blin e Buttaro. Parallelamente, saranno monitorate le situazioni di Gyasi e Le Douaron. Soltanto in caso di ulteriori partenze il club potrebbe tornare concretamente a valutare nuovi innesti. Per il resto, dopo l'arrivo di Strefezza, la rosa a disposizione di Inzaghi viene considerata sostanzialmente completa.