Palermo e Iker Almena sempre più vicini. I contatti sono proseguiti anche durante questi primi giorni di ritiro in Australia, in cui il Palermo ha superato il Melbourne City nell'Anglo-Palermitan Trophy e si appresta a chiudere la tournée con l'amichevole di lusso con la Juventus. La trattativa con il giocatore procede spedita e sembra destinata a chiudersi nel giro di poco tempo.

PASSI AVANTI - L'interesse dei rosanero per il giocatore dell'Al-Qadsiah non è più un mistero da giorni. Il giocatore spagnolo è il profilo scelto dalla dirigenza rosanero per completare il blocco di esterni offensivi, dopo l'acquisto in pompa magna di Gabriel Strefezza. Almena ha già dato il suo ok al trasferimento a Palermo, secondo quanto riportato da Matteo Moretto. Rimane, quindi, da definire la modalità del trasferimento con il club arabo, che vorrebbe monetizzare il più possibile dalla cessione del giocatore classe 2004. Al momento manca l'accordo tra i due club, ma il Palermo sembra determinato a portare in fondo questa trattativa. I media e le fonti vicine all'operazione parlano di un cauto ottimismo, e viste le parole di Osti sul mercato, è molto probabile che Almena sia l'ultimo tassello che il club rosanero vuole aggiungere al suo puzzle, sicuramente per quanto concerne il reparto offensivo, dove nel giro di due settimane sono arrivati già due giocatori.

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