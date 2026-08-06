Il direttore sportivo, Carlo Osti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport sul colpo Strefezza e sul mercato:

"Strefezza? Mi auguro che sia un grande colpo. Lo abbiamo fortemente voluto quando ho capito che c'era questa possibilità. Cercavamo un esterno della sua qualità e che potesse entrare nei meccanismi di Inzaghi nel minor tempo possibile. Il campo sarà il giudice supremo. Siamo contenti del mercato fatto finora. Saremo vigili negli ultimi giorni, così come alla questione uscite: cercheremo di trovare una soluzione idonea a coloro che non faranno parte del progetto. Inzaghi? Freme anche quando mangia un piatto di pasta. Sempre entusiasta. Sa di avere una grande responsabilità ma penso che ne sia consapevole. Siamo contenti del mercato fatto finora e per noi è concluso. Se ci dovesse essere qualche uscita dovremo cercare di colmare questa lacuna", conclude.