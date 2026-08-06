VIDEO, Inzaghi e il Palermo davanti al murale di Baresi: l'omaggio allo storico numero 6

Il Corriere di Verona fa il punto sul mercato dell'Hellas Verona, soffermandosi anche sulla situazione di Jacopo Segre e sull'interesse del club gialloblù nei confronti del centrocampista del Palermo.

Secondo il quotidiano, la trattativa viene definita al momento tutt'altro che semplice. Il motivo principale è legato alla posizione del Palermo, che difficilmente sarebbe disposto a privarsi di Segre per cederlo a una diretta concorrente nella corsa alla promozione.

Il giocatore, che ha un contratto con i rosanero fino al 30 giugno 2027, vedrebbe comunque con favore un eventuale trasferimento all'Hellas Verona. Tuttavia, precisa il giornale, l'operazione è ancora in una fase embrionale: non risultano infatti colloqui concreti tra le parti e, allo stato attuale, la trattativa resta complessa.