Di Nicholas Barone

Il Palermo ha ufficializzato il colpo più importante della campagna acquisti rosanero e uno dei più importanti di tutta la B: Gabriel Strefezza. L'ala brasiliana non è solo un acquisto, ma una dichiarazione d'intenti plateale al campionato.

Il team di Inzaghi necessitava chiaramente di un pezzo da 90 per la fascia destra del nuovo 4-2-3-1 disegnato dal tecnico per la nuova stagione, dopo aver messo in cantina il 3-4-2-1 con cui i rosa hanno cominciato la scorsa, mutato poi in un 4-2-3-1 camaleontico grazie agli innesti di Johnsen e Rui Modesto. Ed ecco che, tra i papabili, Gabriel Strefezza non è solo un'occasione, ma uno dei migliori tasselli da poter inserire in un ruolo carente di alternative sul mercato: il 29enne sa segnare, assistere i compagni ed è il profilo perfetto per aumentare imprevedibilità, tecnica e funambolismo alla fase offensiva.

I numeri in carriera, tra Serie A e B, parlano da soli: tre promozioni - due da assoluto protagonista - e grandi numeri anche in massima serie. Nello specifico, il miglior periodo del brasiliano è stato senza dubbio a Lecce, con cui ha prima conquistato la promozione siglando 14 reti e mettendo a referto 6 assist, per poi consacrarsi in A, con 8 gol e 4 assist, dimostrandosi una delle ali più interessanti del campionato. Non solo, però, il periodo in Salento: a Como, spinto dalla grande ammirazione da parte di Fabregas nei confronti del giocatore, ha deciso di tornare in B, partecipando concretamente alla promozione da gennaio in poi. L'anno successivo altra ottima stagione, con 6 gol e 4 assist, prima di passare all'Olympiakos per una cifra di circa 8 milioni di euro. La sua avventura in Grecia dura solamente 6 mesi: torna immediatamente in Italia, al Parma. Con Cuesta disputa sei mesi di alto livello, impreziositi da 2 reti e 2 assist, che si aggiungono alla rete e ai cinque passaggi vincenti nei sei mesi precedenti. Adesso il Palermo, in cui ritorna dopo il provino non superato circa 11 anni fa, per prendersi la scena e diventare protagonista assoluto in maglia rosanero.

I numeri da soli descrivono un calciatore fuori categoria per la seconda serie, a cui si aggiungono anche le grandi doti tecniche del giocatore. Dominanza nell'1 contro 1, fantasia ed estro: il Palermo ha il suo nuovo leader tecnico.