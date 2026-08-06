Ufficiale l'arrivo del calciatore brasiliano.
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Il Palermo, tramite una nota pubblicata nel sito ufficiale, ha comunicato l'arrivo di Gabriel Strefezza. Colpo grosso per la società rosanero che acquisisce le prestazioni sportive di un calciatore di assoluta qualità ed esperienza.
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Olympiacos FC le prestazioni sportive di Gabriel Strefezza.
Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.
A Gabriel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
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