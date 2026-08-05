Filippo Inzaghi ha rilasciato una intervista ai microfoni ufficiali del Palermo e ha omaggiato Franco Baresi, storico capitano del Milan scomparso la settimana scorsa:

Oggi sei stato al murale dedicato a Franco Baresi. È stato un momento molto sentito?

«Sì, perché purtroppo ieri eravamo in viaggio durante il funerale e non ho potuto partecipare. Baresi era un monumento, un idolo del Milan ma anche di tutto il calcio italiano. Prima ancora di diventare professionista era già un esempio per me. Poi ci ho giocato contro e l'ho sempre considerato un modello. Al Milan non abbiamo giocato insieme, ma abbiamo condiviso tante vittorie. Era una persona che stimavo molto, ci mancherà. Quello che abbiamo fatto oggi io, la società e il capitano era il minimo che potessimo fare.»