È atterrato Gabriel Strefezza in Italia pronto per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il Palermo. Sky Sport ha intercettato il suo arrivo e il brasiliano ha dichiarato le sue prime parole in rosanero:

Ben arrivato Gabriel. Ormai è tutto definito e stai per diventare un giocatore del Palermo. Sei contento?

«Sono contentissimo. Sono carico e voglio iniziare il prima possibile. Forza Palermo!»

Il Palermo ha puntato tanto su di te per tornare in Serie A. C'è un solo obiettivo: senti questa responsabilità e la fiducia che il club ha riposto in te?

«Sono contento per la fiducia e voglio dare tutto, il 100%. Speriamo bene.»

Hai già parlato con Inzaghi?

«No, ancora no.»

Di seguito il video pubblicato su X da Gianluca Di Marzio: