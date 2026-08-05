Le prime parole di Strefezza in rosanero.
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È atterrato Gabriel Strefezza in Italia pronto per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il Palermo. Sky Sport ha intercettato il suo arrivo e il brasiliano ha dichiarato le sue prime parole in rosanero:
Ben arrivato Gabriel. Ormai è tutto definito e stai per diventare un giocatore del Palermo. Sei contento?
«Sono contentissimo. Sono carico e voglio iniziare il prima possibile. Forza Palermo!»
Il Palermo ha puntato tanto su di te per tornare in Serie A. C'è un solo obiettivo: senti questa responsabilità e la fiducia che il club ha riposto in te?
«Sono contento per la fiducia e voglio dare tutto, il 100%. Speriamo bene.»
Hai già parlato con Inzaghi?
«No, ancora no.»
Di seguito il video pubblicato su X da Gianluca Di Marzio:
.@Palermofficial, le prime parole di Gabriel Strefezza: “Sono contento per la fiducia, voglio dare tutto il 100%. Inzaghi? Non ci ho ancora parlato” @SkySport👇🏻 pic.twitter.com/TlCurQzBkU— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 4, 2026
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