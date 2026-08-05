Ilcontinua a essere uno dei protagonisti assoluti del mercato di. Il grande colpo dell'estate è ormai definito e consegna aun rinforzo di altissimo livello per il reparto offensivo. Intanto, la dirigenza guidata dacontinua a lavorare anche sulle prossime operazioni, tra possibili nuovi acquisti e cessioni necessarie per completare la rosa.

Secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo ha definito l'acquisto a titolo definitivo di Gabriel Strefezza dall'Olympiakos per una cifra di circa 4 milioni di euro. L'esterno brasiliano firmerà un contratto quadriennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione, con un ingaggio destinato ad aumentare in caso di promozione in Serie A. Nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche al J Medical di Torino, prima di raggiungere la squadra impegnata nella tournée australiana.

Anche il Corriere dello Sport conferma la chiusura dell'operazione, sottolineando come il costo complessivo dell'affare, tra parte fissa e bonus, possa arrivare a 5 milioni di euro. Il quotidiano evidenzia inoltre come il Palermo abbia superato la concorrenza del Parma, che avrebbe voluto trattenere il giocatore dopo il prestito della scorsa stagione.

Secondo Tuttosport, l'arrivo di Strefezza rappresenta il tassello che mancava al nuovo 4-2-3-1 di Inzaghi. Il tecnico potrà così schierare un reparto offensivo di altissimo livello alle spalle di Joel Pohjanpalo, con giocatori come Johnsen, Hernani, Palumbo e lo stesso Strefezza, aumentando notevolmente il potenziale offensivo della squadra.

Il Giornale di Sicilia evidenzia inoltre che il brasiliano era proprio il profilo richiesto da Inzaghi fin dall'inizio del ritiro: un esterno capace di saltare l'uomo, creare superiorità numerica e garantire continuità tra gol e assist. La sua duttilità gli permetterà anche di giocare su entrambe le corsie offensive.

La Repubblica aggiunge alcuni retroscena sulla carriera del nuovo acquisto rosanero. Strefezza, infatti, ha origini siciliane: i suoi bisnonni emigrarono da Riesi, in provincia di Caltanissetta, verso il Brasile. Inoltre, agli inizi della sua esperienza italiana sostenne anche un provino con il Palermo, senza però convincere. Oggi torna in Sicilia da protagonista, dopo essersi affermato tra Serie A e Serie B.

Il mercato del Palermo, però, non dovrebbe fermarsi qui. Secondo il Giornale di Sicilia, con l'arrivo di Strefezza gli over in rosa salgono a 18, ovvero il limite massimo consentito dal regolamento della Serie B. Per questo motivo eventuali nuovi acquisti tra gli over passeranno inevitabilmente attraverso alcune cessioni.

Sempre secondo il quotidiano siciliano, il club continua a considerare Gyasi e Le Douaron tra i principali indiziati a lasciare la squadra. Soltanto dopo eventuali uscite sarà possibile intervenire nuovamente sul mercato per regalare a Inzaghi un'altra ala destra e un vice Pohjanpalo.

Per quanto riguarda il centravanti di riserva, il Giornale di Sicilia spiega che la pista Stefano Moreo si è notevolmente complicata, mentre l'interesse per Issiaka Kamaté è ormai da considerarsi tramontato.

Anche il Corriere dello Sport conferma la frenata nella trattativa per Moreo, aggiungendo che restano monitorate anche le situazioni di Alessandro Gabrielloni, attaccante del Como, che potrebbe tornare d'attualità più avanti nel corso del mercato.

Secondo La Repubblica, invece, l'affare Moreo può considerarsi definitivamente sfumato dopo il no del giocatore, con il Palermo che continua a seguire Antonio Di Nardo del Pescara come possibile alternativa per il ruolo di vice Pohjanpalo.

Sul fronte delle uscite, il Giornale di Sicilia sottolinea come la priorità della società sia trovare una sistemazione ai giocatori fuori dal progetto tecnico: Brunori, Diakité, Buttaro e Blin. Inoltre, non viene esclusa una possibile cessione anche tra i difensori centrali, considerando che Inzaghi ha a disposizione Bani, Barba, Peda, Ceccaroni e Magnani per due posti.

Infine, Tuttosport riferisce che prosegue anche la trattativa tra Hellas Verona e Palermo per Jacopo Segre, mentre La Repubblica precisa che il club rosanero continua a considerare il centrocampista un elemento importante della rosa, nonostante il contratto in scadenza nel 2027 possa incidere sulle valutazioni future.