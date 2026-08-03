Gabriel Strefezza è pronto ad approdare alla corte di Filippo Inzaghi al Palermo. Ormai è tutto apparecchiato per il suo arrivo in rosanero, un acquisto, che, inevitabilmente, offrirà enorme esperienza e qualità alla formazione siciliana già ricca di talento.

Dopo recenti indiscrezioni, riportate da Mediagol.it, che hanno svelato lo stipendio che percepirà in Sicilia l'ex Como. Sono arrivate anche informazioni sulle cifre con cui il Palermo chiuderà l'affare con l'Olimpiakos. Secondo quanto riportato da Sport24, una fonte greca, il direttore Carlo Osti avrebbe acquistato Strefezza a 4 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus.