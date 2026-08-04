Strefezza sarà un nuovo giocatore dei rosanero: programmate le visite mediche.
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Colpo sensazionale per il Palermo che acquisisce le prestazioni sportive di Gabriel Strefezza. L'ex Como offrirà ad Inzaghi velocità, dribbling, elusività e tanta qualità.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio e da Matteo Moretto, il calciatore brasiliano nella serata odierna arriverà in Italia e domani svolgerà le visite mediche.
Concluse le visite mediche, Strefezza raggiungerà i suoi nuovi compagni in Australia e firmerà il contratto con il Palermo a cifre importanti: 1,5 milioni a stagione che, in caso di promozione, saliranno.
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