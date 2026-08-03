Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha rilasciato una intervista a TvSei.it soffermandosi sul calciomercato della formazione abruzzese. In merito a Di Nardo, attaccante che interessa al Palermo, ha dichiarato: «Su di lui sono stato chiaro: ha tanti estimatori, ma questi devono capire che il giocatore ha un suo valore. Sento parlare di giocatori trentenni in scadenza che, con soli due gol all'attivo, vengono valutati 2 milioni di euro. Figuratevi, quindi, quanto può valere Di Nardo. Se arriverà qualcuno disposto a valutarlo per i 2,5-3 milioni che vale, bene; altrimenti resterà un giocatore del Pescara. Siamo circa all'85% dell'allestimento dell'organico. Buscè e il direttore sportivo si confrontano costantemente, ma c'è ancora qualcosa da fare in entrata, indipendentemente dal fatto che Di Nardo resti o meno.»