L'ex calciatore della Roma ed ex allenatore tra le altre di Pisa e Livorno, Carmine Gauteri, ha rilasciato una intervista a TMW, soffermandosi sulla nazionale italiana, sulla Serie A e sulla Serie B:

Che idea si è fatto del nuovo corso della Nazionale italiana?

«La Nazionale? La solita confusione nelle decisioni e soprattutto nelle gestioni. Quando prendiamo gente come Paolo Maldini, Leonardo e Pirlo e poi cambia tutto, si capisce la confusione e i problemi che ci sono. Malagò, però, è stato bravo ad andare su Claudio Ranieri, una persona straordinaria che non ha peli sulla lingua ed è per la meritocrazia.»

Manca comunque la materia prima?

«Non ci sono giocatori italiani di prospettiva. Uno come Palestra c'era ed è andato in Inghilterra. Questo fa capire che quei pochi che ci sono non possono bastare a rafforzare la Nazionale. Se guardiamo il mercato, l'80% è composto da calciatori stranieri. Noi facciamo confusione quando non otteniamo risultati e dopo tre giorni ci dimentichiamo tutto. Se non si stravolge il sistema, la vedo difficile anche per il futuro.»

Finora chi ha fatto il miglior mercato?

«Dovbyk è un giocatore importante per il Bologna, la Fiorentina ha fatto un mercato importante. Ci si aspetta qualcosa in più da tutte le big.»

Da quali squadre si aspetta un ulteriore salto di qualità?

«Inter, Juventus, Napoli, Roma e Milan hanno bisogno di calciatori che facciano il salto di qualità per arrivare fino in fondo. Anche facendo poco mercato possono andare bene per il campionato italiano, ma se si vuole pensare alla Champions servono campioni. Altrimenti fanno fatica ad andare avanti nelle competizioni europee.»

Che idea si è fatto della prossima Serie B?

«Anche l'anno scorso il Palermo ha fatto un mercato straordinario. Quest'anno si è ulteriormente rafforzato e può disputare un altro campionato di grandissimo livello. Può puntare a vincere il campionato. Il Verona è la squadra che può dare maggiormente fastidio. Il Catanzaro può ripetersi. Ci si aspetta qualcosa in più dalla Sampdoria e sono convinto che anche Cremonese e Pisa faranno un campionato importante.»