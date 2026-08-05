Filippo Inzaghi ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del Palermo:

Prima volta per te in Australia?

«Sì, è la mia prima volta. È molto emozionante perché è un posto così lontano. Ieri, al mio arrivo, quando ho visto tutta quella gente pensavo sinceramente che fosse lì per il Milan. Poi vedere che erano per noi, per me e per il Palermo è stata una grandissima soddisfazione. Ringrazio tutti perché, alla mia età, ancora mi emoziono davanti a queste cose e penso che siano gli aspetti più belli del calcio.»

Siete arrivati ieri e avete ricevuto un'accoglienza incredibile. Come ti senti quando ti viene riservato un affetto del genere?

«È molto bello. Sappiamo di avere tanti tifosi anche così lontano, grazie alla comunità siciliana e ai sostenitori del Palermo presenti qui. Conosciamo le aspettative che ci sono su di noi e vogliamo rendere felici la società e i nostri tifosi. Ce la metteremo tutta e speriamo che sia un anno positivo. L'affetto che ci circonda è qualcosa di straordinario e noi speriamo di essere all'altezza.»

Oggi primo allenamento a Doreen, dove ospiterete anche una seduta a porte aperte. Come sta procedendo il lavoro?

«Bene. È chiaro che abbiamo affrontato un viaggio lungo e oggi il fuso orario si fa sentire, però la squadra mi ha meravigliato per come ha affrontato il primo allenamento. Li ho visti bene. Domani faremo una doppia seduta, ma siamo ancora in piena preparazione, anche se tra dodici giorni avremo la prima partita ufficiale. Dobbiamo mettere minuti nelle gambe, disputare al meglio due amichevoli importanti e prepararci nel migliore dei modi alle gare del 17 e del 23 agosto nel nostro stadio.»