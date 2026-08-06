Il Palermo continua a lavorare sul mercato senza distogliere lo sguardo dal ritiro australiano. Dopo l'arrivo di Gabriel Strefezza, la dirigenza rosanero è concentrata soprattutto sulle uscite, ma non sono escluse nuove operazioni nelle ultime settimane della sessione estiva. Intanto, da Perth arrivano anche segnali importanti sul fronte tecnico, mentre il club valuta le prossime mosse per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi.

Dopo la firma sul contratto quadriennale e le visite mediche, Gabriel Strefezza è pronto a raggiungere i nuovi compagni in Australia. L'esterno brasiliano rappresenta un investimento importante per il Palermo, ma il suo arrivo ha anche portato il club a occupare tutte le 18 caselle Over consentite dal regolamento della Serie B. Per questo motivo, da questo momento in poi ogni eventuale nuovo innesto Over dovrà essere preceduto da una cessione oppure riguardare un calciatore Under. Lo sottolineano sia il Giornale di Sicilia sia il Corriere dello Sport.

Secondo il Giornale di Sicilia, le situazioni da monitorare con maggiore attenzione sono quelle di Jeremy Le Douaron e Emmanuel Gyasi. Entrambi fanno attualmente parte del progetto tecnico di Inzaghi, ma un'offerta ritenuta soddisfacente potrebbe cambiare gli scenari. In particolare, un'eventuale partenza dell'attaccante francese costringerebbe il direttore sportivo Carlo Osti a tornare sul mercato per individuare un nuovo vice Joel Pohjanpalo, magari con caratteristiche differenti rispetto al centravanti finlandese. Diversa la situazione nel caso in cui Le Douaron dovesse restare: in quel caso difficilmente il club interverrebbe nuovamente nel reparto offensivo.

Anche la Repubblica conferma che la priorità resta quella di sfoltire l'organico. Oltre a Le Douaron e Gyasi, restano da definire le posizioni di Salim Diakité, che potrebbe tornare alla Juve Stabia, e di Alexis Blin, sul quale al momento non si registrano offerte concrete. Più complessa, invece, la situazione di Matteo Brunori: sulle sue tracce ci sarebbero Sampdoria, Arezzo, Pisa, Bari e Cesena, ma la valutazione economica del Palermo continua a rappresentare un ostacolo. La Repubblica evidenzia inoltre che lo status di "giocatore bandiera" di Jacopo Segre, così come quello di Buttaro e Gomes, non incide sul conteggio della lista Over.

Per quanto riguarda gli eventuali rinforzi, il nome più seguito resta quello di Antonio Di Nardo del Pescara. Secondo la Repubblica, l'attaccante piace ai rosanero per il ruolo di vice Pohjanpalo, anche se sul giocatore ci sono pure Catanzaro e Modena. Il quotidiano non esclude nemmeno possibili sorprese provenienti dall'estero nelle ultime settimane di mercato.

Nel frattempo, il Palermo prosegue il proprio lavoro a Perth. Come raccontano Corriere dello Sport e la Repubblica, la squadra è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità siciliana presente in Australia. Dopo il primo allenamento, Inzaghi, insieme a Gardini, Osti e al capitano Bani, ha reso omaggio a Franco Baresi con una visita al murale dedicato alla leggenda del Milan, prima dell'inaugurazione di Casa Sicilia, il quartier generale rosanero durante la tournée australiana.

Proprio da Perth, Filippo Inzaghi ha ribadito tutta la propria emozione per l'accoglienza ricevuta. Come riportano Corriere dello Sport e la Repubblica, il tecnico ha sottolineato il valore della maglia rosanero e l'obiettivo della squadra: riportare il Palermo nella categoria che merita, sfruttando anche le amichevoli contro Melbourne City e Juventus per arrivare nelle migliori condizioni all'esordio ufficiale della stagione.