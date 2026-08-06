Palermo-Lecce il 17 agosto al Barbera: ecco i prezzi dei biglietti.
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Programmato per il 17 agosto l'avvio della stagione 26/27 per il Palermo, che, alle 21:15, affronterà il Lecce nella sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. La formazione di Inzaghi - dopo 4 anni - comincia l'anno sportivo con una sfida casalinga.
LE INFO
Alle ore 16.00 di venerdì 7 agosto inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Lecce, valevole per i trentaduesimi Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027 e in programma lunedì 17 agosto alle ore 21.15 allo Stadio Renzo Barbera.
Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per garantire l’accesso all’impianto entro l’inizio della gara.
MODALITÀ D’ACQUISTO
Si ricorda che per effettuare acquisti online sulla pagina biglietteria Palermo FC sarà necessario essere registrati al sito ufficiale del Club.
Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:
- Pagina biglietteria Palermo FC;
- Punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio Renzo Barbera).
FASE 1 – RISERVATA AGLI ABBONATI 2026/27 (dal 07/08/2026 ore 16.00 al 11/08/2026 ore 11.59)
Dal 7 al 11 agosto i biglietti saranno acquistabili esclusivamente online, attraverso la pagina biglietteria del Palermo FC.
In questa fase la vendita sarà riservata agli abbonati alla stagione 2026/2027 che avranno rinnovato il proprio abbonamento entro le ore 23.59 di giovedì 6 agosto.
La fase riservata non darà diritto alla prelazione sul posto associato all’abbonamento, ma consentirà ad ogni abbonato di acquistare un biglietto a scelta in qualsiasi settore, prima dell’inizio della vendita libera.
Per sbloccare la vendita sarà necessario inserire un “codice coupon”.
- Per i possessori di abbonamento digitale acquistato online – il codice da inserire sarà il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 caratteri presente sul documento digitale di abbonamento 2026/27 alla voce “Sigillo Fiscale” in basso al documento);
- Per i possessori di abbonamento caricato su fidelity card: il codice da inserire sarà il numero della SIAMOAQUILE CARD su cui è stato caricato l’abbonamento 2026/27 (codice numerico di 12 cifre che inizia con “106”) + data di nascita dell’abbonato in formato ggmmaa, per un totale di 18 cifre – ESEMPIO: con fidelity 106000999999 e data di nascita 01/01/1980 – inserire 106000999999010180.
FASE 2 – VENDITA LIBERA
Martedì 11 agosto alle ore 12.00 avrà inizio la fase di vendita libera e i biglietti potranno essere acquistati anche presso i punti vendita Vivaticket presenti su tutto il territorio nazionale.
DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI
Curva Nord (inferiore e superiore) – 10 euro
Gradinata (inferiore e superiore) – 15 euro
Tribuna Coperta (laterale, centrale e centralissima) – 20 euro
*La curva sud non sarà inizialmente disponibile alla vendita: l’eventuale apertura è prevista al completo riempimento degli altri settori.
INFO OSPITI
In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.
Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:
- essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
- presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita.
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