Federico Barba, centrale arrivato nella finestra di mercato corrente, è intervenuto a Sky Sport:

Barba, cosa significa arrivare a Palermo con l’obiettivo di conquistare la Serie A?

"Non è mai facile vincere. Per farlo dobbiamo lavorare, dare il massimo e poi provare a raggiungere quello che attualmente è un sogno. È normale che venga qui per provare a raggiungere un obiettivo che ho avuto la fortuna di centrare altre volte. Nonostante questo, vengo qui con molta fame e ho voglia di dimostrare ancora."

Come è stata l’esperienza in Indonesia?

"Per fortuna è stata una bella esperienza, sono stato bene. Ho lasciato un bel ricordo, ma anche loro hanno lasciato un bel ricordo a me. Lì c’è una passione fortissima per il calcio in generale."

Cosa ti ha convinto ad accettare Palermo?

"Non si può dire di no al Palermo e non si può dire di no neanche al mister. È un vincente e, se siamo tutti qui, è anche grazie a lui. C’era poco da convincermi: il mister è una persona che sa motivare, lo sa fare molto bene e sa toccare i tasti giusti. Siamo tutti con lui, dalla stessa parte."

Quanto può essere importante l’arrivo di Strefezza?

"È un giocatore che sa spostare gli equilibri, lo sappiamo tutti. Siamo felicissimi del suo arrivo, ma in generale possiamo puntare su una rosa ampia, che è quello che serve assolutamente in Serie B. Le partite sono tante e ci sarà bisogno di tutti. Non è una frase fatta: io in primis cerco di farmi trovare pronto."

In caso di promozione in Serie A hai già pensato a un fioretto?

"Farò il Cammino di Santiago."