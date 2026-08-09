Trattativa bloccata tra Palermo e Al-Qadsiah per Iker Almena, questa volta in senso positivo. I rosanero hanno trovato l'accordo con il giocatore spagnolo negli scorsi giorni, ma mancava la stretta di mano decisiva con il club arabo. Prima di procedere con il trasferimento, però, il Palermo deve fare qualche uscita.

QUESTIONE DI TEMPO - Nessuna frenesia, soltanto attesa. L'accordo tra Palermo e Al-Qadsiah è totale: un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo nel caso in cui i rosanero riescano a centrale la promozione in Serie A. Il giocatore, come detto ieri, ha già accettato l'offerta del Palermo, ma dovrà attendere un po' prima di poter raggiungere la Sicilia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, i rosanero hanno bisogno di adoperare qualche uscita prima di poter formalizzare il trasferimento del giocatore spagnolo classe 2004.

RUOLO SU RUOLO - L'arrivo di Vavassori ha sistemato il braccio sinistro dell'attacco, mentre negli ultimi giorni il DS ha messo a posto anche l'altra fascia. Strefezza è già in Australia, pronto a prendere parte alla prossima gara, l'amichevole contro la Juventus, mentre il profilo destinato a lasciare Palermo è Gyasi. Il giocatore ghanese è stato impiegato con continuità durante le amichevoli in Trentino, ma gli ultimi arrivi potrebbero spingere la società a trovare un compratore in tempi rapidi. Nel frattempo, Almena aspetta l'ok per poter finalizzare il suo arrivo in Sicilia. Tutto definito.