Le parole del capitano e dell'allenatore rosanero
VIDEO, STREFEZZA ATTERRA A MILANO “PALERMO? SONO CONTENTISSIMO”
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Palermo
Palermo, Osti prepara gli ultimi colpi: cessioni, intrecci e un nome che torna di moda: le notizie di oggi
Palermo
Palermo, Inzaghi: "Dobbiamo andare in campo per fare una bella gara. Su Strefezza..."
Palermo
Palermo, Gardini: "Non siamo in ritardo rispetto ai programmi. Vi dico qual è il nostro obiettivo"
Palermo
Palermo, Bani: "Grande senso di orgoglio essere qua. I nuovi arrivati? Vi dico"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti