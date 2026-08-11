Si chiude sold-out la campagna abbonamenti 2026/2027.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
Tantissimo entusiasmo in casa Palermo che, dopo un calciomercato importante, punta fortemente alla promozione in Serie A. La massima serie è l'obiettivo dichiaratamente espresso dal City Football Group che, dopo cinque anni, vuole abbandonare la cadetteria.
I tifosi rosanero hanno dato anche una risposta significativa. È infatti andata sold-out la campagna abbonamenti per la prossima stagione, con il tetto massimo di 17.000 abbonamenti raggiunto. Anche per la prossima stagione, dunque, la formazione di Inzaghi potrà contare su una cornice di pubblico calorosa in ogni partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Juventus-Palermo, mezza papera di Joronen e 1-0 bianconero: commento primo tempo
Juventus
Dalla finale di Coppa Italia ad Amauri e Dybala: Palermo-Juventus non è mai stata solo una partita
Palermo
Palermo, potrebbe salutare un difensore e il mercato può riaccendersi: le notizie di oggi
Palermo
Palermo, ultimo test del precampionato contro la Juventus: dove vederla in TV e streaming
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti