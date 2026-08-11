Si chiude sold-out la campagna abbonamenti 2026/2027.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

Tantissimo entusiasmo in casa Palermo che, dopo un calciomercato importante, punta fortemente alla promozione in Serie A. La massima serie è l'obiettivo dichiaratamente espresso dal City Football Group che, dopo cinque anni, vuole abbandonare la cadetteria.

I tifosi rosanero hanno dato anche una risposta significativa. È infatti andata sold-out la campagna abbonamenti per la prossima stagione, con il tetto massimo di 17.000 abbonamenti raggiunto. Anche per la prossima stagione, dunque, la formazione di Inzaghi potrà contare su una cornice di pubblico calorosa in ogni partita.

Palermo-Lommel

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