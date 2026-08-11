Oggi alle 12 si conclude il ritiro del Palermo in Australia con un'amichevole contro la Juventus a Perth. Inzaghi ha così l'ultima opportunità di testare meccanismi e tattiche prima della sfida di Coppa Italia contro il Lecce, match che darà il via alla stagione ufficiale della formazione rosanero.

La partita sarà visibile gratuitamente sul sito della Juventus, con la sola necessità di registrarsi con email e password. In contemporanea, anche DAZN e Sky trasmetteranno l’incontro, offrendo ai tifosi un assaggio del campionato. Sarà possibile anche seguirla in streaming su SkyGo. Inoltre, TV8 trasmetterà la partita in differita alle 19:45, dando così l'opportunità anche a chi non è disponibile alle 12 di guardare il match.