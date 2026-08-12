Ecco chi sarà l'arbitro di Palermo-Lecce.
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Sono state rese note le designazioni arbitrali per la gara di lunedì tra Palermo e Lecce, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. A dirigere l’incontro sarà Arena. Gli assistenti saranno Yoshikawa e Barone. A completare la squadra arbitrale, il quarto uomo sarà Marinelli. Infine, Mazzoleni sarà al VAR, mentre Santoro ricoprirà il ruolo di AVAR.
LE DESIGNAZIONI ARBITRALIPALERMO – LECCE Lunedì 17/08 h. 21:15
ARENA
YOSHIKAWA - BARONE
IV: MARINELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: SANTORO
PARMA – CATANIA Venerdì 14/08 h. 18.00
CREZZINI
FONTANI – BOATO
IV: SACCHI J.L.
VAR: VOLPI
AVAR: MASSIMI
CAGLIARI – AREZZO Venerdì 14/08 h. 18.30
CALZAVARA
FONTEMURATO – ZEZZA
IV: DI MARCO
VAR: BARONI
AVAR: DIONISI
MONZA – AVELLINO Venerdì 14/08 h. 20.45
DRIGO
MORO – RINALDI
IV: FABBRI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PICCININI
FIORENTINA – BENEVENTO Venerdì 14/08 h. 21.15
MANGANIELLO
PASSERI – LAURI
IV: SILVESTRI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PEZZUTO
CATANZARO – SUDTIROL Sabato 15/08 h. 18.00
ALLEGRETTA
MASTRODONATO – LAUDATO
IV: VOGLIACCO
VAR: MASSIMI
AVAR: MAGGIONI
UDINESE – PADOVA Sabato 15/08 h. 18.30
RAPUANO
MINIUTTI – CHIAVAROLI
IV: AYROLDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: GARIGLIO
VENEZIA – MODENA Sabato 15/08 h. 20.45
FERRIERI CAPUTI
GARZELLI – BIANCHINI
IV: ZUFFERLI
VAR: DIONISI
AVAR: MERAVIGLIA
TORINO – CARRARESE Sabato 15/08 h. 21.15
TREMOLADA
ROSSI C. – TEMPESTILLI
IV: MARCENARO
VAR: PICCININI
AVAR: DI PAOLO
FROSINONE – JUVE STABIA Domenica 16/08 h. 18.00
DI LORETO
PALERMO – COLAIANNI
IV: DOVERI
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
GENOA – ASCOLI Domenica 16/08 h. 18.30
PERRI
LO CICERO – DELLA MEA
IV: MASSA
VAR: SANTORO
AVAR: DI VUOLO
H. VERONA – VIRTUS ENTELLA Domenica 16/08 h. 20.45
MAZZONI
CECCONI – GIUGGIOLI
IV: CHIFFI
VAR: COSSO
AVAR: PAGANESSI
LAZIO – MANTOVA Domenica 16/08 h. 21.15
MUCERA
CORTESE – GENTILE
IV: GUIDA
VAR: CAMPLONE
AVAR: GIUA
PISA – EMPOLI Lunedì 17/08 h. 18.00
ZANOTTI
CECCON – CEOLIN
IV: PAIRETTO
VAR: GIUA
AVAR: COSSO
SASSUOLO – CESENA Lunedì 17/08 h. 18.30
TURRINI
RICCI – PISTARELLI
IV: SOZZA
VAR: GARIGLIO
AVAR: VOLPI
CREMONESE – SAMPDORIA Lunedì 17/08 h. 20.45
PERENZONI
CAVALLINA – DJURDJEVIC
IV: COLOMBO
VAR: RUTELLA
AVAR: CAMPLONE
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