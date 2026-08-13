L'ex centrocampista del Palermo, Lamberto Zauli, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb per parlare di Serie A e Serie B.

SERIE A

L'ex tecnico del Perugia ha analizzato il mercato di Fiorentina e Bologna, chiamate a migliorare i risultati dello scorso anno: "La Fiorentina viene da un’annata altalenante ma pessima per le ambizioni della tifoseria. Ha cambiato tanto, è arrivato un dirigente top che ha dimostrato di avere una grande idea di ciò che vorrà fare negli anni, c’è grande curiosità. Non è ancora tra le big, ma questa Fiorentina può dare fastidio. Il Bologna? Quando c’è un cambio così drastico ci vuole tempo. Tedesco ha sempre allenato all’estero, non è mai facile continuare un percorso e farlo da squadra importante. La società ha acquistato anche buoni attaccanti, penso a Dovbyk e Piccoli. Poi c’è Orsolini che va in doppia cifra".

Zauli ha anche parlato del campionato cadetto, analizzando le papabili vincitrici del campionato: "Mi auguro che possa andare in Serie A il Palermo, che dovrà partire forte e far capire che è la squadra da battere. Senza dubbio è la squadra più forte, ma il Pisa ad esempio ha un organico di tutto rispetto e penso che il Modena abbia una struttura importante. Il Catanzaro fa le cose per bene ed in silenzio. Metto il Modena tra le squadre che possono insidiare le prime della classe", ha conlcuso.