Ilè tornato dall’Australia dopo una tournée che ha permesso adi lavorare sul nuovo sistema di gioco e di valutare attentamente la rosa a disposizione. La sconfitta contro lanon ha modificato le sensazioni positive maturate durante il viaggio, mentre l’esordio ufficiale contro ilè ormai alle porte. Parallelamente, la società continua a lavorare sul mercato, con alcune situazioni in uscita ancora da definire e la possibilità di effettuare un ultimo intervento in entrata.

Il mercato del Palermo, al momento, riguarda soprattutto le uscite. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono ancora quattro i giocatori in esubero: Diakité, Buttaro, Brunori e Blin. Tra questi, il primo è quello più vicino a salutare il club.

Per Diakité, infatti, è ormai definito il trasferimento allo Zulte Waregem. Il difensore dovrebbe trasferirsi in Belgio con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche il Giornale di Sicilia conferma che il giocatore è atteso nelle prossime ore in Belgio per sostenere le visite mediche prima della firma.

Per quanto riguarda Buttaro, invece, l'interesse maggiore arriva soprattutto dalla Serie C, mentre per Brunori il principale ostacolo è rappresentato dall'ingaggio. Più complicata, secondo il Corriere dello Sport, la situazione di Blin, che al momento sarebbe il giocatore più difficile da piazzare.

Il Palermo, però, non ha ancora escluso completamente la possibilità di intervenire sul mercato. Il lungo ritiro e la tournée australiana sono serviti a Inzaghi e alla società per effettuare ulteriori valutazioni sull'organico. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la rosa presenta praticamente due giocatori per ogni ruolo, con una particolare abbondanza al centro della difesa, dove sono presenti cinque centrali per due posti.

Una situazione che potrebbe rappresentare una garanzia durante la stagione, soprattutto in caso di problemi fisici, ma che lascia aperta anche la possibilità di tornare eventualmente alla difesa a tre.

Il reparto sul quale il Palermo potrebbe fare un'ultima riflessione è quello offensivo. Gli arrivi di Strefezza e Vavassori hanno aumentato notevolmente le alternative sugli esterni, ma resta da valutare la situazione relativa al vice Pohjanpalo.

Proprio Strefezza ha lasciato ottime impressioni contro la Juventus, nonostante i pochi minuti a disposizione. Come raccontato dal Giornale di Sicilia, il brasiliano ha mostrato dribbling, rapidità e capacità di creare pericoli nella trequarti avversaria, confermando le aspettative riposte su quello che viene considerato uno dei principali colpi del mercato rosanero.

Il giocatore, tuttavia, dovrebbe avere ancora un minutaggio limitato contro il Lecce, con l'obiettivo di arrivare al massimo della condizione per l'esordio in campionato contro la Juve Stabia.

Il vero dubbio riguarda però la presenza di un'alternativa a Pohjanpalo. Il Corriere dello Sport sottolinea come Le Douaron possa ricoprire diversi ruoli offensivi, ma non esclude la possibilità che il Palermo possa valutare l'arrivo di un centravanti puro, capace di far rifiatare il finlandese durante una stagione particolarmente lunga.

Per effettuare un'operazione di questo tipo, però, sarebbe necessario prima liberare uno slot per un giocatore over. E qui entra in gioco la situazione di Gyasi.

L'attaccante sembrava inizialmente tra i giocatori in bilico, ma durante il ritiro ha fornito segnali positivi. Secondo il Corriere dello Sport, al momento Gyasi è l'unica alternativa sulla fascia destra e una sua eventuale permanenza potrebbe quindi cambiare i piani della società.

In caso di partenza, il Palermo potrebbe utilizzare lo slot liberato per inserire un attaccante. Contestualmente, potrebbe tornare d'attualità Almena, giocatore under che il club ha bloccato circa un mese fa ma il cui arrivo è attualmente congelato, come riferito dal Corriere dello Sport.

Il mercato del Palermo, dunque, non sembra ancora completamente chiuso. La priorità resta definire le uscite, a partire da Diakité, ma la società potrebbe avere ancora qualche giorno per decidere se completare la rosa con un'alternativa a Pohjanpalo.

La squadra, intanto, si prepara al primo appuntamento ufficiale. Lunedì al Barbera arriverà il Lecce per i trentaduesimi di Coppa Italia e, come riportato dal Giornale di Sicilia, sono già stati venduti oltre 23.500 biglietti. Un altro segnale dell'entusiasmo che accompagna il nuovo Palermo.