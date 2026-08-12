Ecco quanti biglietti sono stati venduti a 5 giorni dalla partita.

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Dopo il numero arrivato nella mattinata odierna di 20.000 biglietti venduti, sale ancora la quota a 23.500 spettatori paganti per Palermo-Lecce.

La società rosanero, data la grandissima richiesta, ha inoltre annunciato di avere aperto anche la Curva Sud, inizialmente chiusa.

Entusiasmo, dunque, alle stelle per la gara che aprirà la stagione ufficiale del Palermo.

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