Il conto alla rovescia verso l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato è ormai agli sgoccioli e il Palermo si prepara a entrare nella fase più calda delle proprie operazioni. Il direttore sportivo Carlo Osti, in costante contatto con Filippo Inzaghi, è al lavoro per consegnare al nuovo tecnico una rosa il più possibile completa già in vista del ritiro di Val Gardena, con diversi tavoli aperti tra rinnovi, trattative in entrata e possibili uscite.

Il primo dossier ormai vicino alla chiusura riguarda Jesse Joronen. Come riportano Giornale di Sicilia, Corriere dello Sport, Tuttosport e la Repubblica, l'accordo per il rinnovo del portiere finlandese è sostanzialmente definito: il nuovo contratto sarà annuale con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Manca soltanto l'annuncio ufficiale.

Sul fronte offensivo resta Zito Luvumbo la priorità assoluta del mercato rosanero. Secondo Corriere dello Sport, il Palermo ha intensificato il pressing sull'esterno angolano del Cagliari, ritenuto perfettamente compatibile con il sistema di gioco di Filippo Inzaghi grazie alla sua velocità, alla capacità di saltare l'uomo e alla possibilità di occupare entrambe le corsie offensive. Il Maiorca vorrebbe riportarlo in Spagna dopo il prestito della scorsa stagione, ma i rosanero sembrano attualmente in vantaggio e continuano a trattare con il club sardo, che valuta il cartellino tra 3 e 4 milioni di euro. Anche Giornale di Sicilia conferma che i contatti tra le società proseguono per avvicinare le rispettive posizioni, mentre la Repubblica parla di un'intesa di massima già raggiunta tra i club, con il Palermo disposto anche a ritoccare l'ingaggio del giocatore per convincerlo ad accettare la destinazione.

Le alternative in attacco restano comunque vive. Secondo il Giornale di Sicilia, il club continua a seguire Rao, esterno offensivo di proprietà del Napoli, mentre resta d'attualità anche il nome di Mattia Compagnon, riscattato dal Venezia dalla Juventus e seguito con attenzione dalla dirigenza rosanero.

Importanti novità arrivano anche per il centrocampo. Sia il Corriere dello Sport sia il Giornale di Sicilia confermano che Nahuel Estevez rappresenta uno dei principali obiettivi. L'argentino, ormai svincolato dal Parma, piace molto alla dirigenza e il Palermo continua a lavorare con il suo entourage per trovare un'intesa. Secondo il Corriere dello Sport, la proposta rosanero sarebbe un contratto biennale, mentre sul giocatore restano vigili anche Racing ed Estudiantes.

Sempre in mediana resta molto concreta la pista che porta a Hernani. Il centrocampista brasiliano del Monza, già allenato da Filippo Inzaghi, continua a essere uno dei profili preferiti dal tecnico. Il Giornale di Sicilia parla di una trattativa ben avviata nonostante l'inserimento del Modena, mentre Corriere dello Sport sottolinea come il Monza non consideri il giocatore incedibile. Anche la Repubblica conferma che il Palermo vorrebbe anticipare i tempi per chiudere l'operazione già durante questa finestra di mercato.

Tra i giovani continua invece a essere monitorato Alessandro Romano della Roma. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista classe 2006 rappresenta un obiettivo concreto, anche se la valutazione dei giallorossi, compresa tra 6 e 8 milioni di euro, rende l'operazione piuttosto complessa. Sul giocatore resta inoltre vivo l'interesse del Bologna, mentre, come riportato nell'edizione romana dello stesso quotidiano, il Palermo continua a seguirlo con attenzione insieme ad altri club di Serie A.

Per quanto riguarda le corsie difensive, il nome che continua a raccogliere consensi è quello di Tommaso Cassandro, di proprietà del Como dopo l'ultima esperienza al Catanzaro. Sia Corriere dello Sport sia Giornale di Sicilia confermano l'interesse dei rosanero, mentre la Repubblica evidenzia anche il pressing del Sassuolo. Per la fascia sinistra, invece, il Palermo continua a monitorare Matteo Cocchi dell'Inter, seguito anche da Pisa, Avellino e Modena, e Stefano Di Mario della Virtus Entella, altro giovane profilo molto apprezzato dalla società. Proprio Tuttosport conferma che anche il Pisa segue entrambi i calciatori, aumentando così la concorrenza per il Palermo.

Secondo la Repubblica, tra i nomi monitorati per la difesa compare anche Daniel Tonoli del Modena. Il centrale piace molto ai rosanero, ma sulle sue tracce si sarebbero mossi anche Torino e Genoa, rendendo la trattativa particolarmente complicata.

Parallelamente agli acquisti, il Palermo valuta anche alcune possibili uscite. Il Corriere dello Sport evidenzia che il centrocampo potrebbe cambiare profondamente, con Claudio Gomes e Alexis Blin tra i giocatori che potrebbero lasciare il club, mentre Giovane non dovrebbe essere riscattato. Sul fronte offensivo, invece, la Repubblica riferisce dell'interesse della Salernitana per Giacomo Corona, richiesto espressamente dal direttore sportivo Daniele Faggiano.

L'obiettivo della dirigenza resta quello di mettere a disposizione di Filippo Inzaghi una rosa competitiva già nelle prime settimane di preparazione. Le prossime giornate, con l'apertura ufficiale del mercato ormai imminente, potrebbero rappresentare il momento decisivo per trasformare i numerosi sondaggi in operazioni concrete.